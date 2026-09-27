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Aur pe linie pentru România! Cinci elevi, cinci medalii la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată

Cei cinci elevi care au reprezentat România la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată 2026, desfășurată la Bandung, în Indonezia, au obținut cinci medalii de aur. Doi dintre membrii lotului român au primit și premii speciale ale juriului.
Aur pe linie pentru România! Cinci elevi, cinci medalii la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată
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Elevii români premiați la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată 2026, Indonezia
Maria Miron
27 sept. 2026, 14:12, Știrile zilei
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Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată (IACHO) din acest an a adus România în competiție alături de alte 12 țări, într-o ediție la care au ajuns în finală 132 de liceeni.

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Lotul României a fost format din Radu Alexia Ioana, Zetu Caterina Maria, Farcău-Bobon Matei, Moscalu Teodor Gabriel și Rentea Cezar Beniamin. Toți cei cinci elevi au obținut medalii de aur, iar Zetu Caterina Maria și Rentea Cezar Beniamin au fost recompensați și cu câte un premiu special al juriului.

Elevii au fost însoțiți de profesorul Cristian Teodor Ariton.

132 de liceeni din 13 țări au ajuns în finală

Ediția din 2026 a reunit liceeni din Arabia Saudită, Armenia, Bangladesh, Filipine, India, Indonezia, Mongolia, Qatar, România, Statele Unite, Turcia, Turkmenistan și Vietnam.

Competiția pune accent atât pe cunoștințele teoretice, cât și pe capacitatea elevilor de a le folosi pentru rezolvarea unor probleme practice. Participanții sunt testați în mai multe ramuri ale chimiei, printre care chimia generală, chimia fizică, chimia organică și anorganică, chimia analitică, chimia aplicată, chimia mediului și biochimia.

Olimpiada este organizată de Societatea Științifică Indoneziană (Indonesian Scientific Society – ISS) și urmărește aplicarea cunoștințelor de chimie în domenii precum energia curată, protecția mediului, sănătatea publică și dezvoltarea sustenabilă.

Elevii români revin luni în țară

Lotul României urmează să revină în țară luni, 28 septembrie. Sosirea este programată la ora 08.10, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, cu zborul TK 1043 al Turkish Airlines.

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