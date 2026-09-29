Cum arată testele pentru viitorii directori de școli. Câte întrebări trebuie să rezolve candidații

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a transmis structura testelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, transmite marți ministerul Educației.
Proba pentru evaluarea competențelor urmărește testarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților. Aceștia vor avea la dispoziție cel mult 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi.
Testul va cuprinde:
Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Un răspuns corect este punctat cu 0,5 puncte, iar evaluarea se face automat, prin intermediul platformei informatice.
Pentru promovarea probei, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, însă nota nu va fi inclusă în media finală a concursului.
Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.
A doua probă este testul scris pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Și acesta va avea 20 de itemi și va trebui rezolvat în maximum 60 de minute.
Întrebările vor fi distribuite astfel:
Și această probă este de tip grilă, fiecare item având patru variante de răspuns și un singur răspuns corect. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar evaluarea este realizată automat prin platforma informatică.
Pentru promovarea probei scrise, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.