Cum arată testele pentru viitorii directori de școli. Câte întrebări trebuie să rezolve candidații

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a transmis structura testelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, transmite marți ministerul Educației.

Testul de competențe: 20 de întrebări în 60 de minute

Proba pentru evaluarea competențelor urmărește testarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților. Aceștia vor avea la dispoziție cel mult 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi.

Testul va cuprinde:

7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective)

7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice)

6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii)

Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Un răspuns corect este punctat cu 0,5 puncte, iar evaluarea se face automat, prin intermediul platformei informatice.

Pentru promovarea probei, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, însă nota nu va fi inclusă în media finală a concursului.

Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.

Ce trebuie să știe candidații la proba scrisă

A doua probă este testul scris pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Și acesta va avea 20 de itemi și va trebui rezolvat în maximum 60 de minute.

Întrebările vor fi distribuite astfel:

25% dintre itemi din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023

25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024

20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale

10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă

10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026

10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026

Și această probă este de tip grilă, fiecare item având patru variante de răspuns și un singur răspuns corect. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar evaluarea este realizată automat prin platforma informatică.

Pentru promovarea probei scrise, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.