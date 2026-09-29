Prima pagină » Social » Cum arată testele pentru viitorii directori de școli. Câte întrebări trebuie să rezolve candidații

Cum arată testele pentru viitorii directori de școli. Câte întrebări trebuie să rezolve candidații

Candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat vor susține două teste standardizate, fiecare cu 20 de întrebări. Probele durează cel mult 60 de minute, iar pentru promovare sunt necesare note diferite.
Cum arată testele pentru viitorii directori de școli. Câte întrebări trebuie să rezolve candidații
Sursa foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2026, 11:31, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a transmis structura testelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, transmite marți ministerul Educației.

Testul de competențe: 20 de întrebări în 60 de minute

Proba pentru evaluarea competențelor urmărește testarea capacităților și aptitudinilor personale ale candidaților. Aceștia vor avea la dispoziție cel mult 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de itemi.

Testul va cuprinde:

  • 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective)
  • 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice)
  • 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii)

Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă. Un răspuns corect este punctat cu 0,5 puncte, iar evaluarea se face automat, prin intermediul platformei informatice.

Pentru promovarea probei, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, însă nota nu va fi inclusă în media finală a concursului.

Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.

Ce trebuie să știe candidații la proba scrisă

A doua probă este testul scris pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară. Și acesta va avea 20 de itemi și va trebui rezolvat în maximum 60 de minute.

Întrebările vor fi distribuite astfel:

  • 25% dintre itemi din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023
  • 25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024
  • 20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale
  • 10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă
  • 10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026
  • 10% dintre itemi din Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026

Și această probă este de tip grilă, fiecare item având patru variante de răspuns și un singur răspuns corect. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar evaluarea este realizată automat prin platforma informatică.

Pentru promovarea probei scrise, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor