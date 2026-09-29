Boala care provoacă peste jumătate dintre decesele din România

Poate că sună ca un clișeu și poate că e, însă bolile cardiovasculare sunt cu adevărat ucigașul tăcut.

Ucigașul care tace și face, mai ales în România, unde ultimele date arată că peste 140.000 de persoane își pierd viața anual din cauza unei suferințe neștiute a inimii – o rată a mortalității care depășește cu mult media Uniunii Europene.

29 septembrie marchează în fiecare an Ziua Mondială a Inimii, menită să atragă atenția asupra importanței prevenției în ceea ce este una dintre cele mai importante cauze de deces în lume, nu doar la noi.

Boala cardiovasculară există în organism înainte să simțim ceva în neregulă

Tema din acest an, „Don’t miss a Beat”, transmite un mesaj simplu: nu ignorați semnalele inimii și prevenția face diferența.

Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ o treime din totalul deceselor înregistrate în lume.

În România, rata mortalității prin aceste afecțiuni depășește 600 de decese la 100.000 de locuitori, de aproximativ 2,5 ori mai mult decât media Uniunii Europene.

Peste 140.000 de români mor în fiecare an din cauza unei boli cardiovasculare. Aceste decese reprezintă aproape 60% din totalul celor înregistrate în țară.

În spatele acestor cifre se află, însă, oameni și familii.

Un infarct sau un accident vascular cerebral poate schimba radical viața unei persoane într-un timp foarte scurt. Boala cardiovasculară își face loc în organism cu mult înainte ca pacientul să simtă că ceva nu este în regulă.

Inima poate avea probleme fără să doară

Hipertensiunea arterială, colesterolul crescut sau valorile mari ale glicemiei pot exista ani la rând fără simptome evidente.

Tocmai de aceea, unele persoane ajung să afle că au o problemă cardiovasculară abia după apariția unei complicații grave.

Pentru unii pacienți, primul semnal important poate fi un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral.

De aceea, controalele medicale au un rol esențial. Măsurarea tensiunii arteriale, verificarea colesterolului și a glicemiei pot scoate la iveală probleme care nu dau încă simptome.

Obiceiurile de zi cu zi care-ți mănâncă ani din viață

Fumatul, lipsa activității fizice, alimentația dezechilibrată, obezitatea, hipertensiunea arterială, diabetul și colesterolul crescut se numără printre factorii care cresc riscul cardiovascular.

Vestea bună este că o parte dintre acești factori pot fi controlați. Mișcarea regulată, renunțarea la fumat și o alimentație echilibrată pot contribui la reducerea riscului.

La fel de importantă este monitorizarea stării de sănătate și prezentarea la medic pentru controale periodice.

Prevenția nu înseamnă doar reacția la apariția unei probleme. Înseamnă și să verificăm din timp lucrurile pe care nu le putem simți.

Consultații și investigații la Spitalul Clinic CF Timișoara

Pentru persoanele care au nevoie de o evaluare cardiologică, la Spitalul Clinic CF Timișoara funcționează un cabinet de consultații în Ambulatoriul unității, precum și un Compartiment de Cardiologie.

Consultația și o parte dintre investigații sunt gratuite în baza biletului de trimitere de la medicul de familie.