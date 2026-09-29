Prima pagină » Social » Boala care provoacă peste jumătate dintre decesele din România

Boala care provoacă peste jumătate dintre decesele din România

Poți să pari perfect sănătos, să-ți vezi de rutina ta zilnică și să crezi că totul e în regulă cu tine. Și, într-o zi, totul se prăbușește. Pentru că un ucigaș neștiut stătea ascuns în organismul tău, fără ca tu să ai habar. Despre boala care provoacă cele mai multe decese în România există date și statistici suficiente încât să iei odată pentru totdeauna hotărârea de a schimba ceva la tine.
Boala care provoacă peste jumătate dintre decesele din România
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
29 sept. 2026, 11:38, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poate că sună ca un clișeu și poate că e, însă bolile cardiovasculare sunt cu adevărat ucigașul tăcut.

Ucigașul care tace și face, mai ales în România, unde ultimele date arată că peste 140.000 de persoane își pierd viața anual din cauza unei suferințe neștiute a inimii – o rată a mortalității care depășește cu mult media Uniunii Europene.

29 septembrie marchează în fiecare an Ziua Mondială a Inimii, menită să atragă atenția asupra importanței prevenției în ceea ce este una dintre cele mai importante cauze de deces în lume, nu doar la noi.

Boala cardiovasculară există în organism înainte să simțim ceva în neregulă

Tema din acest an, „Don’t miss a Beat”, transmite un mesaj simplu: nu ignorați semnalele inimii și prevenția face diferența.

Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ o treime din totalul deceselor înregistrate în lume.

În România, rata mortalității prin aceste afecțiuni depășește 600 de decese la 100.000 de locuitori, de aproximativ 2,5 ori mai mult decât media Uniunii Europene.

Peste 140.000 de români mor în fiecare an din cauza unei boli cardiovasculare. Aceste decese reprezintă aproape 60% din totalul celor înregistrate în țară.

În spatele acestor cifre se află, însă, oameni și familii.

Un infarct sau un accident vascular cerebral poate schimba radical viața unei persoane într-un timp foarte scurt. Boala cardiovasculară își face loc în organism cu mult înainte ca pacientul să simtă că ceva nu este în regulă.

Inima poate avea probleme fără să doară

Hipertensiunea arterială, colesterolul crescut sau valorile mari ale glicemiei pot exista ani la rând fără simptome evidente.

Tocmai de aceea, unele persoane ajung să afle că au o problemă cardiovasculară abia după apariția unei complicații grave.

Pentru unii pacienți, primul semnal important poate fi un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral.

De aceea, controalele medicale au un rol esențial. Măsurarea tensiunii arteriale, verificarea colesterolului și a glicemiei pot scoate la iveală probleme care nu dau încă simptome.

Obiceiurile de zi cu zi care-ți mănâncă ani din viață

Fumatul, lipsa activității fizice, alimentația dezechilibrată, obezitatea, hipertensiunea arterială, diabetul și colesterolul crescut se numără printre factorii care cresc riscul cardiovascular.

Vestea bună este că o parte dintre acești factori pot fi controlați. Mișcarea regulată, renunțarea la fumat și o alimentație echilibrată pot contribui la reducerea riscului.

La fel de importantă este monitorizarea stării de sănătate și prezentarea la medic pentru controale periodice.

Prevenția nu înseamnă doar reacția la apariția unei probleme. Înseamnă și să verificăm din timp lucrurile pe care nu le putem simți.

Consultații și investigații la Spitalul Clinic CF Timișoara

Pentru persoanele care au nevoie de o evaluare cardiologică, la Spitalul Clinic CF Timișoara funcționează un cabinet de consultații în Ambulatoriul unității, precum și un Compartiment de Cardiologie.

Consultația și o parte dintre investigații sunt gratuite în baza biletului de trimitere de la medicul de familie.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Trei zodii care pot avea noroc la bani în octombrie 2026. Vin oportunități financiare majore
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor