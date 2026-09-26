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87 de studii, o singură concluzie. Cât ar trebui să mănânci ca să-ți protejezi inima

Pentru o inimă sănătoasă ar fi nevoie de mai multe cereale integrale decât recomandă ghidurile actuale. Cele mai mari beneficii ar apărea la patru-șase porții pe zi, arată un nou studiu.
87 de studii, o singură concluzie. Cât ar trebui să mănânci ca să-ți protejezi inima
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 09:54, Știrile zilei
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Concluzia vine dintr-o analiză a 87 de studii clinice, potrivit Science Alert.

Cercetarea a inclus peste 6.500 de participanți din Asia, Europa, SUA, Canada, Brazilia și Australia. Echipa a urmărit cum influențează cantitatea de cereale integrale factorii de risc cardiovascular pe termen scurt.

Studiile leagă de mult timp dietele cu orez brun, ovăz sau quinoa de un risc mai mic. Este vorba despre diabetul de tip 2, hipertensiunea și bolile coronariene. Studiile clinice au dat însă rezultate contradictorii.

Autoarea principală este Helda Tutunchi, de la Universitatea de Științe Medicale din Tabriz. Ea spune că o întrebare practică rămăsese fără răspuns. Oamenii nu știau câte cereale integrale ar trebui să mănânce ca să-și protejeze inima.

Rezultatele au arătat scăderi ale greutății, tensiunii arteriale, colesterolului „rău”, glicemiei și markerilor inflamatori.

Primele beneficii ar apărea de la 30-40 de grame pe zi, cântărite uscate, adică două porții. Cele mai mari efecte s-ar obține însă la 60-100 de grame zilnic, echivalentul a patru-șase porții.

Tensiunea arterială s-a îmbunătățit cel mai mult la aproximativ 60 de grame pe zi. Pentru colesterolul rău, maximul a fost observat la 220 de grame.

Puține studii au testat însă cantități de peste 140 de grame, așa că efectele la aceste niveluri rămân incerte.

Ghidurile americane recomandă în prezent două-patru porții zilnic. Tutunchi spune că rezultatele nu impun schimbări majore ale recomandărilor. Ele susțin însă apropierea de limita superioară a obiectivelor actuale.

Un editorial condus de Cecilie Kyrø, de la Institutul Danez de Cancer, transmite un mesaj simplu. Înlocuirea cerealelor rafinate cu cele integrale ar aduce îmbunătățiri modeste, dar reale. Beneficiile ar putea fi mai vizibile la persoanele cu diabet de tip 2.

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