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Kylie Minogue, premieră la finala campionatului de fotbal australian. Spectacol de 20 de minute

Kylie Minogue a susținut sâmbătă un spectacol de 20 de minute înaintea finalei AFL (campionatul de fotbal australian), la Melbourne, în fața unei asistențe de 100.000 de spectatori, într-un show care a reunit unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale din aproape patru decenii de carieră.
Kylie Minogue, premieră la finala campionatului de fotbal australian. Spectacol de 20 de minute
sursă foto: AFL
Petre Apostol
26 sept. 2026, 10:22, Știrile zilei
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Kylie Minogue este prima artistă australiană solo care a ocupat poziția de cap de afiș al spectacolului de la finala AFL după Paul Kelly, în 2019. În anii recenți, programul a inclus artiști internaționali precum Robbie Williams, KISS, Katy Perry și Snoop Dogg.

Pentru Minogue, apariția a avut și o importantă semnificație personală, fiind primul ei spectacol la o finală AFL desfășurat în orașul său natal, Melbourne.

Artista australiană a cântat pe o scenă care fusese afectată de ploi timp de mai multe ore, însă norii s-au risipit chiar înainte de începerea spectacolului.

„O revenire acasă ca aceasta, ar trebui să fiu atât de norocoasă”, le-a spus Minogue spectatorilor, în timp ce literele „K” și „M” s-au aprins pe instalațiile de iluminat ale stadionului.

Hituri și schimbări de costume

În vârstă de 58 de ani, Minogue a inclus în program piese precum „Love at First Sight”, „In Your Eyes”, „On a Night Like This”, „Spinning Around”, „Slow”, „Padam Padam” și „The Loco-Motion”, potrivit ligii australiene de fotbal.

Spectacolul a inclus mai multe schimbări de costume, dansatori și efecte pirotehnice. A început cu un montaj video cu imagini din copilăria artistei la Melbourne, înainte ca aceasta să intre pe teren pentru „Love at First Sight”.

Minogue a interpretat apoi „Confide in Me”, într-o versiune cu acompaniament orchestral, alături de muzicianul aborigen William Barton.

Final în aer, deasupra stadionului

Spectacolul s-a încheiat cu „Can’t Get You Out of My Head”. După o apariție-surpriză dintr-o uriașă minge de fotbal inscripționată cu numele său, Minogue a fost ridicată deasupra stadionului în timp ce interpreta piesa.

Momentul a inclus un remix realizat de DJ-ul australian Dom Dolla, care a apărut în spectacol într-un rol inspirat de personalul care dirijează aeronavele la sol.

O parte dintre cei aproximativ 100.000 de spectatori i-au oferit artistei o ovație în picioare la finalul reprezentației.

Un program cu mai mulți artiști australieni

Kylie Minogue a fost capul de afiș al programului de divertisment de dinaintea meciului, din care au mai făcut parte G Flip, Michael Paynter și Mike Brady, interpretul piesei „Up There Cazaly”.

Pentru Brady, în vârstă de 78 de ani, apariția a reprezentat a 48-a participare la o finală AFL.

Kylie Minogue a vândut peste 80 de milioane de discuri la nivel mondial și are nouă albume ajunse pe primul loc în Australia. Este laureată a două premii Grammy și a 18 premii ARIA. În 2026, artista a susținut în Australia turneul Tension Tour.

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