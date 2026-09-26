Kylie Minogue, premieră la finala campionatului de fotbal australian. Spectacol de 20 de minute

Kylie Minogue este prima artistă australiană solo care a ocupat poziția de cap de afiș al spectacolului de la finala AFL după Paul Kelly, în 2019. În anii recenți, programul a inclus artiști internaționali precum Robbie Williams, KISS, Katy Perry și Snoop Dogg.

Pentru Minogue, apariția a avut și o importantă semnificație personală, fiind primul ei spectacol la o finală AFL desfășurat în orașul său natal, Melbourne.

Artista australiană a cântat pe o scenă care fusese afectată de ploi timp de mai multe ore, însă norii s-au risipit chiar înainte de începerea spectacolului.

„O revenire acasă ca aceasta, ar trebui să fiu atât de norocoasă”, le-a spus Minogue spectatorilor, în timp ce literele „K” și „M” s-au aprins pe instalațiile de iluminat ale stadionului.

Hituri și schimbări de costume

În vârstă de 58 de ani, Minogue a inclus în program piese precum „Love at First Sight”, „In Your Eyes”, „On a Night Like This”, „Spinning Around”, „Slow”, „Padam Padam” și „The Loco-Motion”, potrivit ligii australiene de fotbal.

Spectacolul a inclus mai multe schimbări de costume, dansatori și efecte pirotehnice. A început cu un montaj video cu imagini din copilăria artistei la Melbourne, înainte ca aceasta să intre pe teren pentru „Love at First Sight”.

Minogue a interpretat apoi „Confide in Me”, într-o versiune cu acompaniament orchestral, alături de muzicianul aborigen William Barton.

Final în aer, deasupra stadionului

Spectacolul s-a încheiat cu „Can’t Get You Out of My Head”. După o apariție-surpriză dintr-o uriașă minge de fotbal inscripționată cu numele său, Minogue a fost ridicată deasupra stadionului în timp ce interpreta piesa.

Momentul a inclus un remix realizat de DJ-ul australian Dom Dolla, care a apărut în spectacol într-un rol inspirat de personalul care dirijează aeronavele la sol.

O parte dintre cei aproximativ 100.000 de spectatori i-au oferit artistei o ovație în picioare la finalul reprezentației.

Un program cu mai mulți artiști australieni

Kylie Minogue a fost capul de afiș al programului de divertisment de dinaintea meciului, din care au mai făcut parte G Flip, Michael Paynter și Mike Brady, interpretul piesei „Up There Cazaly”.

Pentru Brady, în vârstă de 78 de ani, apariția a reprezentat a 48-a participare la o finală AFL.

Kylie Minogue a vândut peste 80 de milioane de discuri la nivel mondial și are nouă albume ajunse pe primul loc în Australia. Este laureată a două premii Grammy și a 18 premii ARIA. În 2026, artista a susținut în Australia turneul Tension Tour.