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Aceeași mâncare, alt efect. De ce o masă la 9 dimineața nu e totuna cu una luată noaptea

Postul intermitent ar avea mai mult sens dacă renunți la cină, nu la micul dejun, spune un specialist în longevitate. Motivul ține de ceasul biologic al organismului.
Aceeași mâncare, alt efect. De ce o masă la 9 dimineața nu e totuna cu una luată noaptea
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 20:31, Știrile zilei
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Medicul Sebastián La Rosa, specialist în longevitate, spune că spune că momentul în care mâncăm contează la fel de mult ca felul de mâncare pe care îl consumăm. Declarațiile sale sunt citate de Men’s Health. Explicația ține de crononutriție, adică de ceasul biologic al organismului.

Avem gene care reglează ce se întâmplă în corp la fiecare oră, explică medicul. Unele momente ar fi mai favorabile pentru a asimila nutrienții și pentru a crește masa musculară.

O masă sănătoasă luată la ora 9 dimineața poate fi o idee excelentă, spune La Rosa. Aceeași masă, noaptea, ar provoca un vârf glicemic, mai multă grăsime și mai multă inflamație.

Săriți peste cină, nu peste micul dejun

Cei care țin post intermitent renunță de obicei la micul dejun. Medicul recomandă exact opusul.

Potrivit lui, mâncarea de seară blochează procesele de reparare celulară care ar trebui să aibă loc noaptea. Organismul este forțat să rămână activ când ar trebui să se odihnească.

Programul ideal

Micul dejun ar trebui luat la circa o oră după trezire, cu 25-30 de grame de proteine. Carbohidrații ar fi mai bine consumați înainte de ora 14.

Prânzul ar trebui să fie masa principală a zilei, dacă programul de lucru permite. Ideal, ultima masă se încheie înainte de ora 19.

La Rosa recunoaște că nu e ușor. Cu cât mâncați mai devreme, cu atât mai bine, spune el: ora 21:30 e oricum preferabilă orei 23:30.

Cina, dacă există, ar trebui să fie ușoară, cu proteine, fibre și carbohidrați complecși.

Cei care lucrează în ture de noapte ar trebui să ia cina înainte de tură. Intervalul 2-5 dimineața ar fi cel mai nepotrivit pentru metabolism. Micul dejun se ia după tură, înainte de culcare.

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