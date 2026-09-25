Adevărul crud despre apa cu lămâie. Ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău dacă o bei zilnic

Lauren Manaker a pornit experimentul din scepticism, potrivit revistei americane Prevention. Pe rețelele sociale, apa cu lămâie este prezentată ca remediu pentru orice, de la slăbit la detoxifiere. Ea avea însă și un motiv personal. Bea foarte mult ceai, iar compușii îi provocau o senzație persistentă de gură uscată.

Primul efect a fost simplu: s-a simțit mai hidratată. Un pahar plin cu apă la începutul zilei a contat mai mult decât conținutul lui.

Înlocuind câteva cești cu ceai, a scăpat și de gura uscată.

A încercat apa cu lămâie timp de o lună. Rezultatul a surprins-o

Alte promisiuni nu s-au confirmat. Pielea nu a devenit mai strălucitoare, iar digestia nu s-a schimbat vizibil. Nici efectul de „detoxifiere” nu l-a simțit.

Cea mai mare surpriză a venit la starea de spirit. Mirosul lămâii tăiate în fiecare dimineață i-a ridicat moralul. Cercetările sugerează că aromele de citrice pot reduce stresul și pot îmbunătăți starea de bine.

Specialista subliniază că apa cu lămâie nu este un elixir magic. Totuși, o lămâie întreagă oferă aproximativ 45 mg de vitamina C, circa 45% din necesarul zilnic. Citratul din lămâi poate ajuta la prevenirea unor pietre la rinichi. În plus, băutura poate înlocui sucurile carbogazoase și alte băuturi cu zahăr.

Temperatura apei contează puțin, spune dieteticiana. Nici ora nu pare să conteze, iar apa cu lămâie poate fi băută și seara.

Băutura nu este însă potrivită pentru toată lumea. Aciditatea lămâilor poate declanșa arsuri la stomac și regurgitare la persoanele cu reflux acid. Pentru ele, consumul înainte de culcare ar putea agrava simptomele.