Nutriționiștii desființează una dintre cele mai populare metode de detoxifiere și slăbit: nu ajută, poate provoca probleme

Nutriționiștii consideră că trucul privind consumul apei cu lămâie dimineața este doar un mit, potrivit publicației 20 Minutes. Nu detoxifică și nu ajută la pierderea în greutate, avertizează experții. Unul dintre specialiști este nutriționistul Landry Courbet. Consumul de apă cu lămâie pe stomacul gol nu este o soluție eficientă pentru pierderea în greutate, avertizează el.

„Nu, consumul de apă cu lămâie pe stomacul gol nu a fost niciodată un ajutor direct pentru pierderea în greutate”, iar „lămâia în sine nu are un efect dovedit în totalitate privind arderea grăsimilor”, a spus Courbet în timpul unui interviu.

Consumul de lămâie pe stomacul gol poate provoca disconfort digestiv, iar principalul său beneficiu constă în înlocuirea băuturilor zaharoase, care, indirect, ajută la pierderea în greutate.

În plus, nicio băutură nu poate „detoxifia” ficatul deoarece acesta „nu are nevoie de detoxifiere externă: îndeplinește această funcție continuu datorită enzimelor hepatice”. Expertul consideră că pentru a încuraja detoxifierea este nevoie de o dietă echilibrată, odihnă, dar și limitarea alcoolului și a excesului de calorii.

Concluzia profesioniștilor din domeniul sănătății este că doar câteva picături de lămâie într-un pahar cu apă nu transformă amestecul într-o poțiune de slăbit sau într-un leac magic după mesele bogate de sărbători.

În schimb, cea mai bună metodă pentru detoxifiere este consumul de apă în fiecare dimineață. Nimic nu este mai bun pentru a rehidrata organismul după noapte, a precizat specialistul.