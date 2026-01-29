Astronomii au descoperit o nouă planetă asemănătoare Terrei, dar ce spun datele despre condițiile sale?

Astronomii au identificat o nouă planetă de dimensiunea Pământului, aflată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care ar putea fi situată în zona locuibilă a stelei sale, anunță TheGuardian.

Planeta, numită HD 137010 b, este considerată un candidat promițător pentru studii viitoare, deși oamenii de știință avertizează că temperaturile de la suprafață ar putea fi extrem de scăzute.

Descoperirea se înscrie în eforturile tot mai intense de a identifica lumi apropiate care ar putea susține viața.

O lume apropiată, de dimensiunea Pământului, cu o orbită familiară

HD 137010 b orbitează o stea similară Soarelui și este estimată a fi cu doar șase procente mai mare decât Pământul.

Potrivit cercetătorilor, planeta finalizează o orbită în aproximativ 355 de zile, un ciclu foarte apropiat de anul terestru.

Oamenii de știință estimează că există o probabilitate de circa 50% ca planeta să se afle în zona locuibilă, unde apa lichidă ar putea exista teoretic.

Planeta a fost identificată folosind date colectate de telescopul spațial Kepler al NASA, în cadrul misiunii sale extinse K2, în anul 2017.

Detectarea a avut loc atunci când planeta a trecut prin fața stelei sale, provocând o scădere ușoară, dar măsurabilă, a luminozității.

Știință și verificări riguroase

Semnalul inițial a fost observat pentru prima dată de voluntari din cadrul proiectului de știință cetățenească Planet Hunters.

Unul dintre participanți a devenit ulterior autorul principal al studiului, subliniind rolul tot mai important al publicului în cercetarea astronomică.

Cercetătorii spun că semnalul a fost verificat cu atenție pentru a elimina eventualele erori.

Cu toate acestea, până în prezent a fost observat un singur tranzit planetar, ceea ce înseamnă că sunt necesare observații suplimentare pentru confirmarea completă a statutului planetei.

Temperaturile scăzute și observațiile viitoare

Deși dimensiunea și orbita planetei sunt promițătoare, steaua pe care o orbitează este mai rece și mai puțin luminoasă decât Soarele.

Din acest motiv, temperaturile de la suprafața lui HD 137010 b ar putea coborî sub minus 70 de grade Celsius, făcând-o mai asemănătoare cu o lume înghețată, de tip marțian.

Astronomii consideră că distanța relativ mică față de Pământ face din această planetă o țintă ideală pentru telescoapele de generație următoare.

Observațiile viitoare ar putea stabili dacă este vorba despre o planetă stâncoasă, asemănătoare Pământului, sau despre o „super-bulgăre de gheață”, dominată de apă înghețată.

Rezultatele au fost publicate săptămâna aceasta în revista Astrophysical Journal Letters.