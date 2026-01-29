Un nor uriaș ar putea ascunde un soare extraterestru. Răspunsul l-am putea afla în anul 2068

Un nor uriaș care se învârte într-un sistem stelar apropiat ar putea ascunde o planetă gigantică sau o stea pitică, potrivit Live Science. Astronomii au analizat norul care a întunecat o stea asemănătoare Soarelui timp de aproximativ nouă luni. Norul misterios a făcut ca steaua sa să dispară aproape complet din observațiile telescopului, în perioada în care acesta s-a strecurat între steaua sa și Pământ.

Un nou studiu dezvăluie că norul gigantic de metal vaporizat ar putea ascunde o planetă secretă sau un soare extraterestru. Astronomii au fost alertați pentru prima dată de prezența norului misterios în septembrie 2024, când au detectat un eveniment surpriză „de întunecare” în jurul stelei J0705+0612.

Al doilea soare se află la aproximativ 3.000 de ani-lumină de Pământ

Denumită și ASASSN-24fw, aceasta este o stea asemănătoare Soarelui, aflată la aproximativ 3.000 de ani-lumină de Pământ. Luminozitatea stelei a scăzut brusc de 40 de ori, la aproximativ 3% din luminozitatea sa inițială și a rămas așa timp de peste opt luni și jumătate, înainte de a reveni la strălucirea completă în mai 2025.

„Stelele precum soarele nu se opresc pur și simplu fără motiv”, a declarat autoarea principală a studiului, Nadia Zakamska, astrofizician la Universitatea Johns Hopkins, într-un comunicat.

Norul a fost analizat cu telescoape moderne

În studiul publicat în ianuarie în The Astronomical Journal, Zakamska și echipa sa au analizat evenimentul straniu folosind date captate de telescopul Gemini South și de telescoapele Magellan din Chile. Astfel, au descoperit că un obiect masiv a trecut prin fața lui J0705+0612. După ce au exclus lucruri precum planetele gigantice și centurile de asteroizi, care erau fie prea mici, fie prea difuze pentru a bloca atât de multă lumină pentru atât de mult timp, cercetătorii au concluzionat că obiectul ocult este un nor gros de gaz.

Norul fără nume are un diametru de aproximativ 200 de milioane de kilometri și este poziționat la aproximativ 13,3 unități astronomice de J0705+0612. Spre comparație, ar fi la jumătatea distanței dintre Saturn și Uranus dacă ar fi situat în sistemul nostru solar. La această distanță, norul are nevoie de aproximativ 44 de ani pentru a orbita complet steaua sa, au calculat astronomii

Instrumentul Gemini High-resolution Optical Spectrograph (GHOST) a jucat un rol cheie în studiu.

Norul uriaș va putea fi analizat din nou peste zeci de ani

Acesta a privit mai adânc în nor decât pot alte telescoape, permițând cercetătorilor să investigheze exact din ce este alcătuit norul. Rezultatele „au depășit toate așteptările”, dezvăluind o abundență de metale, a spus Zakamska.

Următorul mister este cum s-a format norul. Cercetătorii cred că norul are o vechime de aproximativ 2 miliarde de ani, ceea ce sugerează că este mai tânăr decât J0705+0612. De asemenea, experții bănuiesc că norul s-a format în urma unei coliziuni planetare, similară cu cea care a dat naștere Lunii. Acest lucru ar explica nu numai vârsta norului, ci și conținutul său surprinzător de ridicat de metale, susțin cercetătorii.

„Acest eveniment ne arată că peste tot, chiar și în sistemele planetare mature, pot apărea coliziuni dramatice, la scară largă. Este o amintire vie a faptului că universul este departe de a fi static – este o poveste continuă de creație, distrugere și transformare”, a fost concluzia lui Zakamska.

Cercetătorii ar putea afla mai multe despre norul misterios în 2068, atunci când acesta se va poziționa din nou între J0705+0612 și Pământ.