A scăpat de trezirile de la ora 3 dimineața. Metoda secretă a unui savant de la Stanford face miracole

Cercetătorul de la Stanford a prezentat trucul în podcastul The Diary of a CEO, potrivit Woman’s World.

Exercițiul are trei pași. Cu ochii închiși, îi miști încet dintr-o parte în alta, apoi în sus și în jos. Fără să deschizi ochii, desenezi cu privirea un cerc în sens invers acelor de ceasornic, apoi unul în sensul lor. La final, îndrepți ochii spre nas și expiri lung. Exercițiul se repetă de două-trei ori.

Huberman explică faptul că, pentru a adormi, creierul trebuie să înceteze să urmărească poziția corpului.

Atunci când te trezești noaptea, creierul tău stă conectat la corp și știe exact cum ești așezat. Acest „GPS intern” îți ține mintea alertă.

Atunci când îți miști ochii, îi dai creierului un fel de „pauză”. Trucul îi ocupă atenția cu un exercițiu simplu și păcălește creierul să uite unde îi sunt mâinile și picioarele. Fără aceste semnale continue de la corp, mintea se relaxează instant și „alunecă” mult mai ușor înapoi în somn.

O jurnalistă care a testat trucul suferă de insomnie de ani de zile, mai ales de la menopauză. Metoda a ajutat-o să readoarmă de mai multe ori.

Psihologa Shelby Harris, expertă certificată în somn, consideră ideea rezonabilă. Tehnica este gratuită, fără efort și practic fără riscuri. Ea vrea însă mai multe cercetări despre rolul circuitelor proprioceptive. Mișcările ochilor dau creierului ceva simplu pe care să se concentreze, iar expirația calmează corpul, explică specialista.

Medicul Shantan Ravula spune că exercițiul rupe bucla anxioasă a trezirilor nocturne. Expirația lentă activează sistemul parasimpatic, care produce relaxare.

Metoda ar fi utilă mai ales femeilor de peste 50 de ani, al căror somn devine mai fragmentat. Ravula avertizează însă că trucul nu funcționează pentru toată lumea și nu tratează o tulburare reală de somn.