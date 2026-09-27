Nu mai e boala bătrâneții. Accidentele vasculare cerebrale s-au dublat la tinerii de 20-54 de ani

Accidentele vasculare cerebrale aproape s-au dublat în rândul adulților de 20-54 de ani, arată un studiu american.

Cercetarea a fost publicată în revista Neurology.

Ea a analizat primele accidente vasculare cerebrale dintr-o regiune din zona Cincinnati și nordul statului Kentucky, între 1993 și 2020.

La adulții tineri, incidența a urcat de la 33,9 la 62,18 cazuri la 100.000 de persoane-an. În schimb, la adulții mai în vârstă, rata a scăzut.

Creșterea a fost cauzată de accidentele vasculare ischemice, care apar când un vas de sânge ce alimentează creierul se blochează. Rata lor aproape s-a dublat.

Printre tinerii care au suferit un accident vascular, hipertensiunea a devenit mai frecventă, de la 47,3% la 60,3%. Diabetul a crescut de la 19,1% la 25,5%.

Tot mai mulți tineri fac accident vascular cerebral. Ce au descoperit cercetătorii americani

Consumul documentat de substanțe a urcat de la 4,6% la 40,2% dintre pacienții tineri. Marijuana a ajuns la 30,6%, față de sub 1% la începutul studiului.

Cercetătorii nu pot spune însă că acești factori au provocat creșterea. Studiul nu a inclus un grup de comparație cu persoane care nu au suferit un accident vascular.

Autorul principal, David Robinson, spune că unele studii au asociat consumul zilnic de marijuana cu riscul cardiovascular. El subliniază totuși că sunt necesare mai multe cercetări.

„Accidentul vascular cerebral este o boală extrem de devastatoare la orice vârstă”, a declarat Robinson.

Există și o veste bună. Mortalitatea la 30 de zile a pacienților tineri a scăzut de la 11,7% la 9,4%.

Neurologul Michelle Leppert, de la Tufts Medical Center, amintește că accidentele vasculare rămân relativ rare la această vârstă. Tendința merită însă atenție serioasă, spune ea.