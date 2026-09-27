Cercetătorii care susțin că au găsit locul „Arcei lui Noe”, ținta unui jaf. Hoții au luat laptopuri și carduri de memorie

Echipa susține însă că datele obținute până acum în cadrul cercetărilor au fost copiate anterior și nu s-au pierdut.

Incidentul a fost relatat de Newsweek, care precizează că grupul creștin american Noah’s Ark Scans a strâns între timp peste 100.000 de dolari pentru continuarea cercetărilor în estul Turciei.

Laptopuri și carduri de memorie, furate din locuință

Lauren Witzke, producător de film implicat în susținerea proiectului, a anunțat că locuința lui Andrew Jones, fondatorul Noah’s Ark Scans, a fost spartă.

Potrivit acesteia, înaintea incidentului, Jones ar fi fost trezit în repetate rânduri, între orele 1:00 și 3:00, de persoane care băteau la ușa apartamentului și l-ar fi amenințat cu moartea.

Jones ar fi decis ulterior să petreacă o perioadă la un prieten. În timpul absenței sale, persoane necunoscute ar fi pătruns în apartament.

Witzke susține că au fost furate laptopuri, calculatoare și carduri de memorie, practic dispozitive pe care autorii jafului ar fi putut presupune că se găseau informațiile strânse în timpul cercetărilor de la Durupınar.

Ea a afirmat totodată că toate datele de pe cardurile de memorie fuseseră copiate, astfel încât cercetarea nu ar fi fost compromisă.

Liderul proiectului: Nu voi specula cine a făcut-o

Andrew Jones a confirmat pentru Newsweek că locuința sa a fost spartă și că au fost sustrase mai multe dispozitive, dar s-a delimitat de speculațiile privind identitatea sau motivația autorilor.

„Apartamentul meu a fost spart în timp ce eram plecat. Au fost luate dispozitive; datele cercetării fuseseră deja copiate”, a declarat Jones.

El a precizat că incidentul a fost reclamat poliției locale de către un prieten și că nu intenționează să speculeze în privința autorilor.

Jones a insistat și că incidentul nu trebuie pus pe seama Turciei sau a comunităților din apropierea sitului. Potrivit acestuia, echipa are relații bune cu localnicii și lucrează alături de parteneri turci, în baza autorizațiilor oficiale.

Cercetarea urmează să continue, inclusiv prin analize de laborator programate pentru această iarnă.

Peste 100.000 de dolari strânși pentru expediție

Noah’s Ark Scans încearcă să obțină prin donații 600.000 de dolari pentru finanțarea proiectului.

Până duminică, campania de crowdfunding strânsese aproximativ 104.000 de dolari.

Organizația afirmă explicit că pornește de la convingerea că relatarea biblică este adevărată și că rămășițele Arcei lui Noe s-ar afla îngropate în estul Turciei.

Banii ar urma să fie folosiți pentru echipele de foraj, echipamente specializate, logistica cercetărilor și testarea în laborator a materialelor care vor fi extrase din teren.

Geologii contestă ipoteza „Arcei lui Noe”

Formațiunea Durupınar a atras de-a lungul timpului atenția adepților ipotezei privind existența unei structuri asociate relatării biblice, inclusiv datorită formei sale asemănătoare unei ambarcațiuni.

Interpretarea potrivit căreia acolo s-ar afla rămășițele Arcei lui Noe este însă contestată de geologi.

David Montgomery, profesor de geologie la Universitatea din Washington, spune că există de aproape două secole dovezi geologice covârșitoare incompatibile cu producerea unui potop global în forma descrisă în Cartea Genezei.

O cercetare publicată în 1996 de geologul Lorence Collins și David Fasold, care susținuse anterior ipoteza Arcei, a concluzionat că aspectul asemănător unei nave al sitului poate fi explicat prin procese geologice naturale. Forma ar fi rezultatul unor strate de rocă pliate și ulterior modelate prin eroziune și alte procese naturale.

Potrivit relatării din Geneza, Noe a primit porunca de a construi o arcă pentru a-și salva familia și animale de potop, iar după retragerea apelor ambarcațiunea s-ar fi oprit pe „munții Ararat”.

În prezent, echipa Noah’s Ark Scans continuă cercetările de la Durupınar, însă nu a prezentat până acum dovezi acceptate de comunitatea științifică drept confirmare că formațiunea reprezintă rămășițele unei ambarcațiuni biblice.