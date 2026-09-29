Radu Mihaiu: Unii parlamentari PSD ar putea vota Guvernul Mureșan. Am această încredere

„Eu zic că are șanse bune să fie învestit, mai ales că România are nevoie de un Guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare, sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare”, a declarat Radu Mihaiu, marți, la RFI.

Vicepreședintele USR susține că ar putea exista parlamentari PSD care să voteze Guvernul pentru ca România să depășească perioada de incertitudine și să poată face rectificarea bugetară și să pregătească proiectul de buget.

„În acest moment, România are nevoie de Guvern, de rectificare bugetară, de propunere de buget și de asta cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest Guvern”, a spus Mihaiu.

Întrebat pe ce își bazează afirmația, acesta a invocat mesajele transmise de conducerea PSD.

„Nu pot să transmit altceva decât ce a transmis și PSD ieri, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de iresponsabilitate, dar și de solidaritate a partidului în această iresponsabilitate, așa că n-aș putea să-l contrazic eu pe domnul Sorin Grindeanu, însă am această încredere că parlamentarii PSD, al căror vot nu poate fi constrâns, vor putea să voteze Guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală”, a declarat vicepreședintele USR.

„Haideți să trecem hopul ăsta”

Mihaiu a mai spus că PSD și AUR au demonstrat că pot da jos un Guvern, iar unii parlamentari social-democrați s-ar putea gândi să permită învestirea noului Executiv pentru depășirea momentului actual.

„Probabil vor exista parlamentari care se vor gândi OK, haideți să trecem hopul ăsta, să trecem și hopul referitor la ratingul de țară și după aceea, desigur, pot să refacă acea majoritate pe care au format-o în mai, dacă sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă”, a afirmat Radu Mihaiu.