Prima pagină » Știrile zilei » Siegfried Mureșan îi dă replica lui Grindeanu: Nu a învățat nimic. Nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt

Siegfried Mureșan îi dă replica lui Grindeanu: Nu a învățat nimic. Nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a lansat critici la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, acuzând că acesta minimizează protestele anticorupție din perioada 2017-2018. Reacția vine după ce liderul social-democrat a declarat că „bula hashtag s-a dezumflat”.
Siegfried Mureșan îi dă replica lui Grindeanu: Nu a învățat nimic. Nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt
ILIE MARIAN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 08:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că „bula hashtag s-a dezumflat”, făcând referire la sutele de mii de români care au ieșit în stradă în 2017 și 2018 împotriva OUG 13 și pentru apărarea justiției și a statului de drept”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de premierul desemnat. 

Premierul desemnat susține că afirmația liderului PSD demonstrează că acesta „nu a învățat nimic” din perioada respectivă și că nu regretă adoptarea ordonanței. 

„Această declarație arată că domnul Grindeanu nu a învățat nimic din perioada respectivă. Arată că dumnealui nu regretă că a dat ordonanța care legaliza corupția în România, regretă doar că a fost tras la răspundere pentru OUG 13”, a continuat Mureșan. 

Avertisment privind o potențială revenire a PSD la guvernare

Mureșan afirmă că, în cazul unei reveniri a lui Grindeanu la conducerea Guvernului, acesta „nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt”. 

„Dacă va veni la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanță pro-furt și să guverneze împotriva oamenilor dacă știe că oamenii nu vor ieși în stradă și nu vor protesta. De aceea, acest partid este periculos și de aceea PSD nu trebuie să decidă viitorul țării noastre și al oamenilor cinstiți din țara noastră”, a conchis liberalul

Contextul declarației lui Sorin Grindeanu

Reacția lui Siegfried Mureșan a venit după ce Sorin Grindeanu a afirmat, întrebat dacă ar fi posibilă o nouă mobilizare a electoratului PSD în manifestări de stradă: „Nouă nu ne e teamă de absolut nimic. Eu cred că din ce în ce mai mult această bulă «hashtag» s-a dezumflat. Oamenii își dau seama într-un final că e vorba doar de lozinci”. 

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Un munte din Nepal s-a prăbușit în câteva secunde după trei zile de ploi abundente. Bilanț: 24 de morți și 14 dispăruți
Gandul
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Ce a declanșat scăderea metalelor prețioase
Libertatea
Cele mai nocive 5 alimente pentru sănătatea ficatului, potrivit nutriționiștilor
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor