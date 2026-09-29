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ONU avertizează asupra posibilităților tot mai reduse pentru regenerarea pădurilor lumii

Lumea se confruntă cu o „fereastră tot mai îngustă” pentru a restaura pădurile esențiale pentru securitatea alimentară și rezistența la urgența climatică, avertizează un raport al Națiunilor Unite.
ONU avertizează asupra posibilităților tot mai reduse pentru regenerarea pădurilor lumii
Pădurea Serebrianske, Luhansk. Sursa: X
Laurențiu Marinov
29 sept. 2026, 15:28, Știri externe
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Peste 489 de milioane de hectare de păduri au fost defrișate din 1990, în timp ce o suprafață și mai mare este degradată, a declarat organizația mondială într-un apel către guverne să facă din restaurarea pădurilor o prioritate națională, potrivit The Guardian.

Raportul privind Starea Pădurilor Lumii recunoaște pașii recenți în ceea ce privește protejarea și plantarea de copaci la nivel global, dar afirmă că acțiunile nu au ținut pasul cu angajamentele.

În ultimele două decenii, inițiativele naționale, regionale și globale au promis să restaureze peste 1 miliard de hectare de teren, dar abia o cincime din această sumă este refăcută, notează raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care precizează: „Progresele sunt inegale și insuficiente pentru a satisface nevoile globale în creștere”.

Pădurile, care acoperă 4,14 miliarde de hectare (aproximativ o treime din suprafața terestră a Pământului), stochează 714 gigatone de carbon și găzduiesc până la 80% din biodiversitatea terestră a lumii. De asemenea, ele joacă un rol important în reglarea precipitațiilor și în reducerea foametei, aproape o treime din populația lumii depinzând de ele pentru trai.

Amenințările se intensifică

În fiecare an, aproximativ 127 de milioane de hectare de pădure sunt afectate de incendii, iar pagubele suplimentare sunt cauzate de insecte, boli și fenomene meteorologice severe. Acest lucru face ca pădurile să fie și mai vulnerabile, pe lângă presiunea exercitată de extinderea fermelor, criza climatică, poluare și extracția combustibililor fosili și a altor resurse.

„Această diferență tot mai mare dintre cerere și oferta durabilă evidențiază un dezechilibru structural care amenință atât integritatea ecologică, cât și viabilitatea pe termen lung a economiilor bazate pe păduri”, se arată în raport.

Se precizează că acțiunile corective asupra pădurilor și a altor ecosisteme degradate ar fi benefice pentru oameni, securitatea alimentară și economia – restaurarea a 1 miliard de hectare fiind estimată să genereze beneficii de 1,8 trilioane de dolari în fiecare an.

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