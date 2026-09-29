Criză de finanțare la ONU. 8,3 milioane de refugiați riscă să rămână fără ajutor

Organizația se confruntă cu una dintre cele mai severe crize financiare din istoria sa, după reducerea ajutorului oferit de Statele Unite și alte țări. Potrivit unui nou raport al UNHCR, agenția are în prezent un deficit de finanțare de 5,789 miliarde de dolari.

Criza de finanțare pentru refugiați lasă ONU cu miliarde de dolari în deficit

Fondurile disponibile pentru UNHCR au scăzut cu 24% între 2024 și 2025. În luna iulie a acestui an, agenția primise doar 32% din cele 8,505 miliarde de dolari necesare pentru 2026, scrie Reuters.

În același timp, numărul persoanelor strămutate forțat și al celor fără cetățenie la nivel mondial rămâne aproape de niveluri record.

UNHCR estimează că populația aflată sub mandatul său va ajunge la 131,2 milioane de persoane până la sfârșitul anului, față de 129,4 milioane la finalul anului trecut.

„Sub un anumit prag, sistemul nu se restrânge, ci eșuează”, avertizează agenția în raportul de 26 de pagini.

Criza de finanțare pentru refugiați afectează protecția copiilor și victimele violenței

Reducerea bugetelor afectează deja programele de înregistrare a refugiaților, protecția copiilor și serviciile destinate supraviețuitoarelor violenței bazate pe gen.

În țările care găzduiesc un număr mare de persoane strămutate, consecințele sunt deosebit de severe.

În Ciad, unde numeroși refugiați au fugit din cauza conflictului din Sudanul vecin, aproximativ 319.000 de persoane se confruntă cu întârzieri în procesul de înregistrare. În același timp, aproximativ 200.000 de femei și fete riscă să piardă accesul la spații sigure și la programele de prevenție.

În Sudan, considerat de ONU cea mai gravă criză de strămutare din lume pe fondul războiului civil, aproximativ 140.000 de refugiați și solicitanți de azil nu erau înregistrați până la jumătatea anului. Activitățile de înregistrare au fost suspendate în primele cinci luni din 2026.

Criza de finanțare pentru refugiați lovește și Afganistanul

În Afganistan, sprijinul financiar acordat persoanelor care se întorc în țară a fost redus de la 375 de dolari la 170 de dolari pentru fiecare persoană.

Țara a primit peste un milion de persoane numai în acest an, în urma unor reveniri forțate sau voluntare din statele vecine, inclusiv Iran și Pakistan.

UNHCR afirmă că noi măsuri de reducere a costurilor nu pot compensa deficitul de finanțare. Agenția și-a redus deja personalul cu 33% în 2025, a închis birouri în 140 de locații și a oprit operațiunile în 15 țări, comparativ cu 2024.

Organizația avertizează, de asemenea, că o proporție tot mai mare a finanțărilor oferite de donatori este alocată strict unor proiecte specifice. Ponderea acestor fonduri a ajuns la 51% în 2026, de la 19% în urmă cu cinci ani.

UNHCR susține că această situație limitează capacitatea agenției de a redirecționa rapid fondurile către cele mai urgente situații și avertizează că reducerea finanțării afectează treptat întregul sistem de protecție a refugiaților.