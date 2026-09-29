„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Un mesaj din aeroport i-a băgat în panică pe turiști

Reclama, realizată de Notre Dame Federal Credit Union, a fost amplasată deasupra unei zone de trecere din terminal și are un mesaj aparent nevinovat: „Ți-ai lăsat cuptorul pornit? Scuze, călătorie plăcută!”

Ideea era, evident, să-i facă pe pasageri să râdă. Pentru unii, însă, mesajul a declanșat instantaneu una dintre cele mai cunoscute frici de dinaintea unei plecări: „Oare chiar am închis totul acasă?”

„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Întrebarea care a creat panică

Fotografia cu reclama a ajuns pe Reddit, unde a strâns reacții de la călători care au recunoscut că au trecut cel puțin o dată prin momentul de panică de după plecarea de acasă, scrie Express.

Pentru că, odată ajuns la aeroport, începi să-ți pui întrebări. Ai încuiat ușa? Ai închis geamul? Ai scos fierul de călcat din priză? Ai oprit aragazul?

Iar acum, cineva tocmai ți-a amintit că s-ar putea să fi lăsat cuptorul pornit.

„Pentru cineva cu OCD, asta mi-ar distruge complet ziua”, a scris un utilizator.

Un altul a descris mesajul drept „diabolic”, în timp ce un alt călător a explicat că și-a găsit propria soluție pentru a scăpa de această grijă.

Cum își verifică unii turiști casa înainte de vacanță

Un utilizator a spus că își fotografiază de fiecare dată aragazul înainte să plece de acasă.

„Și de asta fac o poză aragazului… de fiecare dată”, a povestit acesta, explicând că șterge fotografiile după ce se întoarce.

Alții au povestit experiențe care explică de ce verifică de două sau chiar de trei ori aparatele înainte să plece.

Un călător și-a amintit că, înaintea unui zbor internațional, și-a călcat o cămașă pentru a arăta cât mai bine la destinație. Pentru că nu obișnuia să calce prea des, a folosit masa de cafea pentru această operațiune.

Când s-a întors acasă două săptămâni mai târziu, a descoperit că fierul de călcat fusese lăsat pornit, la temperatura maximă, pe covor, lângă masă.

Din fericire, casa nu a luat foc. Covorul a rămas însă cu o urmă arsă permanent, iar experiența l-a făcut să verifice de atunci cu mult mai atent aparatele înainte de orice călătorie.

Reclama din aeroport i-a făcut pe turiști să râdă

În ciuda reacțiilor de panică, au existat și călători care au apreciat gluma.

Mesajul a fost considerat de unii un exemplu de marketing simplu, dar eficient: odată ce l-ai citit, este aproape imposibil să nu verifici mental dacă ai oprit totul înainte să pleci.