Circulația trenurilor Budapesta-Curtici, afectată de o deraiere în Ungaria. CFR anunță întârzieri pentru două trenuri

Circulația trenurilor pe relația Budapesta–Curtici este închisă temporar, luni seara, după ce un material rulant a deraiat pe teritoriul Ungariei, în zona administrată de compania feroviară maghiară MAV, anunță CFR Călători.

Potrivit companiei, incidentul s-a produs în seara zilei de 28 septembrie 2026, iar situația afectează circulația trenurilor pe relația Budapesta-Curtici.

„CFR Călători informează că, urmare a unei deraieri de material rulant produsă pe teritoriul Ungariei în această seară – 28 septembrie 2026, în zona administrată de compania feroviară maghiară – MAV, circulația trenurilor pe relația Budapesta–Curtici este închisă temporar”, transmite CFR Călători.

În urma incidentului, trenurile internaționale IR 473 și IR 347 vor înregistra întârzieri. CFR anunță că, în acest moment, nu se știe cât vor dura întârzierilor, informațiile fiind transmise de administrația feroviară din Ungaria.

„Trenurile IR 473 și IR 347 vor înregistra întârzieri, durata acestora nefiind cunoscută în acest moment, conform informațiilor transmise de administrația MAV”, precizează compania.

Pe teritoriul României, CFR Călători spune că va încerca să asigure circulația trenurilor cu vagoane din rezerva proprie, în funcție de situația operativă.

„Pe teritoriul României, CFR Călători va asigura circulația trenurilor cu vagoane din rezerva proprie, în funcție de situația operativă”, transmite compania.

CFR Călători mai precizează și că va reveni cu informații despre situația trenurilor pe măsură ce va primi date actualizate de la administrația feroviară din Ungaria.