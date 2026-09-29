Grevă în 33 de aeroporturi din Italia. Zborurile ar putea fi perturbate miercuri timp de patru ore

Acțiunea este programată să dureze patru ore și ar putea afecta operațiunile din toate cele 33 de aeroporturi ale țării, potrivit The Sun.

Printre marile aeroporturi vizate se numără cele din Roma, Milano, Napoli și Veneția, destinații utilizate frecvent și de pasagerii care călătoresc între România și Italia.

Grevă între orele 13:00 și 17:00

Potrivit informațiilor existente, protestul este programat între orele locale 13:00 și 17:00 și îi vizează pe controlorii de trafic aerian.

Acțiunea are caracter național, astfel că efectele nu se limitează la principalele aeroporturi. Activitatea ENAV, compania responsabilă de gestionarea traficului aerian în Italia, ar urma să fie afectată în toate cele 33 de aeroporturi deservite.

În aceste condiții, unele curse programate în intervalul grevei riscă să înregistreze întârzieri sau să fie anulate.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană și la aeroport înainte de a pleca spre terminal.

Există intervale în care zborurile sunt garantate

Legislația italiană prevede anumite intervale protejate în timpul grevelor din transportul aerian.

Potrivit presei britanice citate, zborurile programate între orele 07:00 și 10:00, precum și cele dintre 18:00 și 21:00 sunt garantate. Sunt protejate, de asemenea, anumite conexiuni aeriene cu insulele italiene.

Pentru cei care au posibilitatea să își modifice călătoria, mutarea zborului într-unul dintre intervalele garantate poate reduce riscul ca planurile să fie afectate de acțiunea sindicală.

Situația exactă poate varia însă de la o cursă la alta, motiv pentru care pasagerii trebuie să urmărească notificările transmise de operatorul aerian.

Roma, Milano, Veneția și Napoli, printre aeroporturile importante vizate

Greva poate avea un impact semnificativ asupra traficului aerian italian, având în vedere că include unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale țării.

Pentru călătorii din România, posibilele perturbări sunt importante în special în cazul rutelor către Roma și Milano, dar și pentru zborurile către alte orașe italiene operate în intervalul protestului.

În cazul unei anulări, pasagerii trebuie să contacteze compania aeriană pentru variantele de redirecționare sau rambursare disponibile. Articolul citat subliniază că o grevă a controlorilor de trafic aerian este considerată, în mod obișnuit, o situație aflată în afara controlului companiei aeriene, ceea ce poate influența dreptul la compensația financiară.

Operatorii aerieni au însă în continuare obligații de asistență față de pasagerii afectați, inclusiv în ceea ce privește mesele și, atunci când este necesară o ședere peste noapte, cazarea.

Un nou protest în sectorul aerian italian este anunțat pentru 16 octombrie. Acesta ar urma să dureze 24 de ore și să implice membri ai echipajelor easyJet.