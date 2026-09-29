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Prima țară din Balcani, cu o populație majoritar ortodoxă care va fi condusă de o președintă declarată lesbiană

Serbia devine prima țară din Balcani care are un șef de stat declarat homosexual. Este vorba despre Ana Brnabić, o lesbiană declarată care a preluat funcțiile prezidențiale interimare. Ea îl înlocuiește pe Aleksandar Vučić care a demisionat pentru a deveni premier.
Prima țară din Balcani, cu o populație majoritar ortodoxă care va fi condusă de o președintă declarată lesbiană
sursa foto: FB
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 15:46, Politic
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Ana Brnabić, care este o femeie declarată lesbiană, a preluat funcțiile prezidențiale interimare după ce Aleksandar Vučić a demisionat pentru a candida la funcția de prim-ministru în alegerile din 25 octombrie.

Potrivit Clash Report, Serbia devine prima țară din Balcani, cu o populație majoritar ortodoxă, care are un șef de stat declarat homosexual.

Cine este Ana Brnabić

Ana Brnabić este și singura persoană din istoria Serbiei care a ocupat toate cele trei funcții de top: prim-ministru, președinte al Parlamentului și președinte cu statut interimar. Ea este una dintre figurile importante ale Partidului Progresist Sârb (SNS).

A servit ca premier al țării pe parcursul a trei mandate consecutive. În momentul numirii ei, în 2017, de către Vučić, a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Serbiei și prima persoană care aparține comunității LGBT care a ocupat această poziție înaltă în regiunea conservatoare a Balcanilor. Din 2024, ea a ocupat funcția de președintă a Parlamentului.

Serbia va organiza două rânduri de alegeri în 2026

Serbia trebuie să organizeze alegeri prezidențiale anticipate, ceea ce înseamnă că electoratul sârb va fi chemat la urne pentru două scrutine importante într-un interval relativ scurt. Vučić a declarat că primul tur al prezidențialelor ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii decembrie.

Demisia îi permite să intre în competiția pentru conducerea viitorului guvern. Alegerile parlamentare anticipate sunt programate pentru 25 octombrie, după ce Vučić a dizolvat Parlamentul la începutul lunii septembrie.

Dacă Partidul Progresist Sârb și aliații săi vor putea forma viitoarea majoritate parlamentară, va fi desemnat premier. În scrutinul din octombrie, Partidul Progresist Sârb se va confrunta, printre alții, cu mișcarea anticorupție condusă de studenți Students Win și cu European Serbia, o alianță a unor formațiuni de opoziție cu orientare pro-occidentală.

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