Nicușor Dan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”. Apelul președintelui către partide

„E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a declarat Nicușor Dan, într-o scurtă conferință de presă.

Președintele a susținut că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala situație politică.

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că, indiferent de evoluția crizei politice, România își va menține direcția financiară și că există un consens politic în acest sens.

„Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a mai declarat președintele.

Pîslaru și Abrudean vorbesc despre alegeri anticipate dacă Guvernul nu trece

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are în acest moment aproximativ 200 de voturi certe. PNL, USR și UDMR susțin Cabinetul, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu îl vor vota.

În prima zi de audieri, Alexandru Nazare, propus la Finanțe, și Tánczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, au primit aviz favorabil. Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit aviz negativ.

În a doua zi, Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru și Oana Țoiu au primit aviz favorabil, în timp ce Raluca Turcan și Oana Gheorghiu au primit aviz negativ. Abrudean a avut 22 de voturi „pentru”, 7 „împotrivă” și 8 abțineri, Pîslaru 18 „pentru”, 13 „împotrivă” și o abținere, iar Țoiu 29 „pentru” și 23 „împotrivă”. Turcan a primit 34 de voturi „pentru”, 39 „împotrivă” și o abținere, iar Gheorghiu 15 „pentru” și 17 „împotrivă”. Avizele sunt consultative. Ultima audiere a zilei este programată la ora 19.00 când Diana Buzoianu va fi audiată pentru funcția de ministru al Mediului.

În ceea ce privește alegerile anticipate, Dragoș Pîslaru a spus că, dacă PSD votează împotriva Guvernului Mureșan, ar continua starea de instabilitate, în timp ce Mircea Abrudean a afirmat că, în cazul în care Guvernul nu trece, nu vede să existe o majoritate și că președintele trebuie să țină cont de această realitate.

De asemenea, Pîslaru a declarat, marți, după ce a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, că o eventuală sesizare a Curții Constituționale în cazul în care Guvernul Mureșan nu este învestit și președintele nu convoacă alegeri anticipate trebuie decisă de conducerea PNL.