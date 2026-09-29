Scandal în comisia parlamentară la audierea Oanei Gheorghiu

Rogobete i-a cerut candidatei pentru Ministerul Sănătății să spună câte centre din România tratează pacienții cu AVC prin trombectomie, câte sunt dotate pentru astfel de intervenții și câte realizează fibrinoliză intravenoasă.

„Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”, a răspuns Oana Gheorghiu.

În timp ce aceasta continua să vorbească despre tratamentul AVC, Alexandru Rogobete a intervenit.

Emanuel Ungureanu i-a cerut lui Rogobete să o lase pe Oana Gheorghiu să răspundă.

„Vreau răspunsuri la întrebare, nu povești de adormit copiii”, a replicat Alexandru Rogobete.

După schimbul de replici dintre cei doi parlamentari, Oana Gheorghiu i-a prezentat fostului ministru cifrele solicitate privind centrele care tratează accidentul vascular cerebral în România.