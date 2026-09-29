Prima pagină » Politic » Scandal în comisia parlamentară la audierea Oanei Gheorghiu

Scandal în comisia parlamentară la audierea Oanei Gheorghiu

Scandal în comisia parlamentară în care a fost audiată marți Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Siegfried Mureșan. Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a cerut fostului ministru al Sănătății Alexandru Rogobete să nu o întrerupă pe Oana Gheorghiu în timp ce aceasta răspundea întrebărilor despre tratamentul accidentului vascular cerebral.
Dragoș Pîslaru: Decizia privind sesizarea CCR trebuie luată în Biroul Permanent Național al PNL
Dragoș Pîslaru: Decizia privind sesizarea CCR trebuie luată în Biroul Permanent Național al PNL
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. Instanța urmează să pronunțe verdictul | FOTO VIDEO
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. Instanța urmează să pronunțe verdictul | FOTO VIDEO
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru MAI: Mandate limitate pentru șefii din Poliție și investigații financiare în cazurile de droguri
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru MAI: Mandate limitate pentru șefii din Poliție și investigații financiare în cazurile de droguri
Sorin Grindeanu, atac dur după audierea lui Radu Miruță: Nu suntem într-o țară din America de Sud
Sorin Grindeanu, atac dur după audierea lui Radu Miruță: Nu suntem într-o țară din America de Sud
Sorin Grindeanu: Siegfried Mureșan nu m-a sunat. Cu un minut înainte de Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp
Sorin Grindeanu: Siegfried Mureșan nu m-a sunat. Cu un minut înainte de Consiliul Politic Național, mi-a trimis un WhatsApp
Cosmin Pirv
29 sept. 2026, 14:17, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rogobete i-a cerut candidatei pentru Ministerul Sănătății să spună câte centre din România tratează pacienții cu AVC prin trombectomie, câte sunt dotate pentru astfel de intervenții și câte realizează fibrinoliză intravenoasă.

„Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”, a răspuns Oana Gheorghiu.

În timp ce aceasta continua să vorbească despre tratamentul AVC, Alexandru Rogobete a intervenit.

Emanuel Ungureanu i-a cerut lui Rogobete să o lase pe Oana Gheorghiu să răspundă.

„Vreau răspunsuri la întrebare, nu povești de adormit copiii”, a replicat Alexandru Rogobete.

După schimbul de replici dintre cei doi parlamentari, Oana Gheorghiu i-a prezentat fostului ministru cifrele solicitate privind centrele care tratează accidentul vascular cerebral în România.

Recomandarea video

Judecătoarea Laura Sarcină, care a obţinut suspendarea procedurii de selecție a judecătorului român la CJUE, propusă vicepreședinte a Curții de Apel Craiova, prin delegare
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, mesaj după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin
Gandul
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Ciprian Ciucu, despre războiul politic din București: „Nu m-au lăsat să-mi organizez propria primărie. Și azi avem un serviciu care se cheamă «Euro 2020»”
Libertatea
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor