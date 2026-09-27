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Siegfried Mureșan, mesaj după evenimentul de adio al lui Dominic Fritz: Sunt sigur că va continua să facă lucruri bune

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a scris un mesaj în urma evenimentului de adio al lui Dominic Fritz de la Primăria Timișoara, unde a precizat că este sigur că „va continua să facă lucruri bune pentru România și Timișoara și de acum încolo”.
Siegfried Mureșan, mesaj după evenimentul de adio al lui Dominic Fritz: Sunt sigur că va continua să facă lucruri bune
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 23:17, Politic
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Siegfried Mureșan a scris pe contul său de Facebook că pe Dominic Fritz l-a cunoscut mai bine în ultimele luni.

„Am văzut un om integru, corect, muncitor, interesat cu adevărat să facă bine Timișoarei și României”, a precizat premierul desemnat.

Potrivit lui Mureșan, „faptul că, de mulți ani, încă dinainte de a intra în politică, s-a evidențiat prin acțiuni de voluntariat în Timișoara, sprijinind, deopotrivă, copiii și adulții din categoriile vulnerabile, merită tot respectul nostru”.

Siegfried Mureșan a menționat că Fritz, în calitate de primar, „a modernizat orașul prin îmbunătățirea drumurilor, a transportului în comun și prin investiții în infrastructura școlară”.

„Îmi pare rău pentru atacurile nejustificate la care a fost supus în ultima perioadă”, a continuat el.

„Sunt sigur că va continua să facă lucruri bune pentru România și Timișoara și de acum încolo”, a conchis premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transformat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat duminică, într-un mesaj de mobilizare politică înaintea încetării mandatului său de primar.

Acest lucru a atras critici din partea lui Radu Marinescu și a lui Alexandru Rogobete.

„Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”, a scris Marinescu, în timp ce fostul ministru al Sănătății a precizat că Dominic Fritz că încearcă să „confiște politic” Revoluția din 1989.

„TIMIȘOARA NU ESTE FRITZ. IAR REVOLUȚIA DIN 1989 NU ESTE USR!”, a scris Rogobete.

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