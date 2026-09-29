Uniunea Europeană ia măsuri după criza din Ceuta. Plan pentru prevenirea sosirilor masive de migranți

Comisia Europeană propune un plan în cinci puncte

Comisia Europeană a propus marți un plan în cinci puncte pentru consolidarea rezilienței și securității frontierelor externe ale Uniunii Europene și pentru prevenirea, anticiparea și gestionarea situațiilor în care au loc sosiri ilegale bruște și masive.

Potrivit Comisiei, trecerile ilegale ale frontierei se află în prezent la cel mai scăzut nivel din 2021. Totuși, evenimentele recente, de la frontierele estice ale UE până la țărmurile Mediteranei, au pus la încercare capacitatea statelor membre de a gestiona astfel de situații.

Comisia face referire inclusiv la criza din această vară din Ceuta, care a demonstrat cât de rapid se pot acumula sosiri masive la frontierele externe și pot apărea situații de urgență.

Planul pornește de la cele cinci direcții stabilite de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după evenimentele din Ceuta și se bazează pe Strategia europeană privind azilul și migrația adoptată în ianuarie 2026.

Cooperare mai strânsă cu țările partenere

Prima direcție vizează prevenirea migrației ilegale prin intensificarea cooperării cu țările partenere.

Comisia propune măsuri pentru abordarea cauzelor migrației ilegale și dezvoltarea unor oportunități pentru persoanele din țările de origine, inclusiv printr-o nouă inițiativă mediteraneeană privind competențele și locurile de muncă pentru tineri.

Sunt prevăzute, de asemenea, mecanisme de alertă timpurie și de gestionare a crizelor, precum și o cooperare mai strânsă între Frontex, Europol, Eurojust și țările partenere pentru schimbul de informații și analiza riscurilor și a rutelor de migrație.

Frontex ar urma să primească atribuții suplimentare

A doua direcție urmărește consolidarea frontierelor externe ale UE.

Comisia intenționează să lucreze la un nou cadru european de răspuns în situații de urgență, inclusiv pentru scenarii în care migrația este folosită ca instrument de presiune.

Totodată, Comisia va propune consolidarea mandatului Frontex. Agenția ar urma să aibă un corp permanent consolidat, care să permită desfășurarea rapidă a personalului și echipamentelor, un rol mai important în returnări și capacități sporite de monitorizare a frontierelor externe și a zonelor din apropierea acestora.

Statele membre vor putea primi sprijin pentru consolidarea segmentelor sensibile ale frontierelor externe și, la cerere, prin mecanismul de protecție civilă al UE.

Monitorizarea rețelelor sociale și sisteme de alertă timpurie

A treia direcție se referă la monitorizarea frontierelor și identificarea din timp a unor posibile crize.

Comisia propune consolidarea mandatului Frontex astfel încât agenția să poată monitoriza platformele de comunicare socială pentru o mai bună evaluare a situației și pentru sprijinirea gestionării frontierelor.

Statele membre ar trebui să transmită rapid către EUROSUR informațiile relevante și să raporteze imediat evoluțiile care pot afecta frontierele externe ale UE.

Planul prevede și utilizarea unor inițiative de reacție rapidă pentru a răspunde tendințelor emergente în materie de migrație, dar și răspândirii rapide a dezinformării și informării greșite.

Măsuri împotriva rețelelor de trafic de migranți

A patra direcție vizează destructurarea rețelelor de introducere ilegală a migranților și de trafic de persoane.

Comisia cere adoptarea rapidă a regimului de sancțiuni propus, care ar permite UE să impună înghețarea activelor și interdicții de călătorie persoanelor implicate în introducerea ilegală a migranților.

Sunt prevăzute și măsuri pentru intensificarea cooperării cu platformele online, instituțiile financiare și furnizorii de servicii de plată digitală, astfel încât activitățile ilegale să poată fi identificate, iar fluxurile financiare asociate să fie urmărite.

Comisia propune, de asemenea, consolidarea Centrului european de combatere a introducerii ilegale de migranți al Europol.

UE vrea să consolideze și returnările

A cincea direcție urmărește consolidarea sistemului european de returnare.

Comisia propune o cooperare mai strânsă cu țările terțe în materie de readmisie și folosirea instrumentelor disponibile, inclusiv în domeniul comerțului, cooperării pentru dezvoltare și vizelor.

Frontex ar urma să aibă un rol mai important în returnarea cetățenilor statelor terțe care nu au drept de ședere în UE.

Statele membre sunt chemate să aplice noul regulament privind returnarea și procedura de returnare la frontieră și să utilizeze mai mult sprijinul deja disponibil prin Frontex pentru returnare, readmisie și reintegrare.

Comisia propune și digitalizarea procedurilor pentru reducerea sarcinii administrative și creșterea eficienței returnărilor.

Planul va fi discutat în Consiliul UE

Planul în cinci puncte va fi prezentat statelor membre la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 1 și 2 octombrie 2026.

Comisia subliniază că punerea în aplicare a măsurilor va necesita acțiuni coordonate ale statelor membre, agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne și ale Comisiei Europene.