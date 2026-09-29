Oana Gheorghiu, aviz negativ pentru Ministerul Sănătății după o audiere cu scandal

Decizia comisiei de specialitate a fost luată la limită, cu 15 voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

„Am explicat care este legătura mea cu sistemul de sănătate, pentru că unii dintre membrii Comisiei își puseseră întrebarea care sunt motivele pentru care am fost nominalizată și am explicat experiența mea de 16 17 ani în legătură cu sistemul și experiența mea de pacient, nu doar prin prisma propriei experiențe cu sistemul de sănătate ca pacienții prin prisma sutelor sau miilor de pacienți cu care am interacționat în tot acest timp”, a declarat Oana Gheorghiu în urma audierilor.

Schimb tensionat de replici în timpul audierii

Audierea Oanei Gheorghiu pentru funcția de ministru al Sănătății a fost marcată de un moment tensionat între deputatul USR Emanuel Ungureanu și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

Rogobete i-a adresat candidatei mai multe întrebări referitoare la tratamentul accidentului vascular cerebral (AVC), solicitându-i să precizeze câte centre din România efectuează trombectomii, câte sunt dotate pentru astfel de intervenții și câte realizează fibrinoliză intravenoasă.

Candidata desemnată a refuzat să înainteze statistici exacte din memorie, susținând: „Nu am să vă dau aceste cifre, le știu estimativ, dar n-am să citez din memorie cifre pentru că nu cred că un ministru trebuie să facă un concurs pentru câtă memorie are”.

În timpul schimbului de replici, Emanuel Ungureanu i-a cerut lui Alexandru Rogobete să nu o întrerupă pe Oana Gheorghiu în timp ce răspunde întrebărilor.

Serie de avize negative pentru miniștrii cabinetului Mureșan

Până acum, în cursul zilei de marți, Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii a mai primit aviz negativ, și luni, au mai primit Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, propus la MApN, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, dar și Irineu Darău, propus la Economie.