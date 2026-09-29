Turcan, aviz negativ: Era previzibil. Deputata PNL acuză că PSD și AUR s-au opus

„Aviz negativ: era previzibil. În momentul de față există o alianță PSD-AUR în o poziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării și este axat în continuare pe creșterea ocupării pentru că avem nevoie de mai mulți oameni care muncesc”, a declarat Raluca Turcan, la ieșirea de la audiere.

Deputata PNL, Raluca Turcan, acuză că PSD și AUR „vor avea de răspuns în fața oamenilor”.

„Vor avea de răspuns în fața oamenilor, pentru că indiferent cine va fi ministru desemnat sau ministru plin, aceste probleme vor trebui să primească răspuns”, a declarat deputata.

Ea s-a oferit specific la „cerințele de scădere a poverii de muncă”, despre care spune că în România această „povară” se află în top la nivel european. Ea mai vorbit despre locuri de muncă mai bine plătite, dar și sprijin mai consistent din partea statului pentru cei vulnerabili.

Cu toate acestea, Turcan a obținut un aviz negativ din partea comisiei de specialitate, cu 39 de voturi împotrivă, 1 obținere și doar 34 de voturi pentru.

Ea nu este singurul nume propus ca ministru care a primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate. Marți, Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministră a Sănătății a obținut un aviz negativ.

Luni, avize negative au mai primit Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, propus la MApN, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, dar și Irineu Darău, propus la Economie.

În schimb, cei care au primit aviz favorabil sunt Dragoș Pîslaru, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mircea Abrudean, propus pentru funcțiile de vicepremier și Ministru al Afacerilor Interne, dar și Tánczos Barna, care va prelua portofoliul la Agricultură.