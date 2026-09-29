Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. Instanța urmează să pronunțe verdictul | FOTO VIDEO

UPDATE ora 12:00: Instanța nu a pronunțat încă nicio hotărâre.

UPDATE ora 10:30: Călin Georgescu a părăsit sala de judecată. La ieșire, el nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor referitoare la acuzații.

În fața sediului CAB, însă, Georgescu s-a adresat susținătorilor săi.

„Să nu vă temeți de cei care pot face rău doar trupului. Ei nu pot ataca sufletele noastre. Să aveți grijă să nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii”, au fost declarațiile date de Georgescu în momentul în care a părăsit sediul CAB.

Acestea au fost declarațiile fostului candidat la prezidențiale judecat în dosarul de înșelăciune cu prejudiciul de 1 milion de euro. Georgescu a fost însoțit de omul de afaceri din Constanța, Ionel Rusen, cel care ar fi intermediat finanțarea în cadrul dosarului vizat.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX care a fost prezent la sediul CAB, marți, Rusen a fost dus la sediul DIICOT.

Momentan, magistrații urmează să dea o decizie, întrucât instanța a rămas în pronunțare.

Potrivit jurnalistului MEDIAFAX de la fața locului, Călin Georgescu este în sala de judecată. Jurnaliștii nu au acces în sală.

În același timp, afară, în spatele Bibliotecii Naționale se adună jandarmi. Forțe de ordine sunt și pe holul CAB, se desfășoară, în aceste momente, ședința de judecată.

Călin Georgescu a ajuns, în jurul orei 08:55 la sediul CAB. La intrarea pe hol, Georgescu nu a făcut declarații jurnaliștilor.

A fost întâmpinat de zeci de susținători de-ai săi, care se află pe scările Curții de Apel, scandând mesaje de susținere, scuturând steaguri.

Procurorii DIICOT cu cerut arestarea sa pentru 30 de zile, în timp ce el a contestat măsura controlului judiciar.

control judiciar, săptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu a fost plasat subsăptămâna trecută, de Tribunalul București, în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii DIICOT au contestat decizia judecătorilor.