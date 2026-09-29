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Panglică umană împotriva cancerului de sân, la Cluj-Napoca | Aproape 300 de oameni sunt așteptați în Piața Unirii

Piața Unirii din Cluj-Napoca se va transforma, pe 16 octombrie (prin tradiție, lună a conștientizării cancerului de sân), într-un simbol al solidarității cu persoanele afectate de cancer. Aproape 300 de oameni vor forma prima panglică umană împotriva cancerului de sân din România, într-un eveniment dedicat prevenției.
Panglică umană împotriva cancerului de sân, la Cluj-Napoca | Aproape 300 de oameni sunt așteptați în Piața Unirii
Facebook/One Ribbon Many Stories
Luiza Moldovan
29 sept. 2026, 14:37, Social
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Aproape 300 de oameni sunt așteptați pe 16 octombrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, unde pacienți, supraviețuitori ai cancerului, medici, studenți, voluntari și membri ai comunității vor forma o panglică umană, într-un gest de solidaritate față de persoanele afectate de cancer.

Evenimentul începe la ora 12:00 și face parte din Luna de Conștientizare a Cancerului de Sân.

Inițiativa, intitulată „ONE RIBBON. MANY STORIES.”, este organizată de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN) și reprezintă prima acțiune de acest fel din România.

Conceptul este inspirat din campania mondială World Cancer Day, „United by Unique”

Participanții vor forma cu propriile corpuri conturul unei panglici, simbol cunoscut la nivel internațional pentru solidaritatea față de persoanele afectate de cancer.

În centrul formației vor fi pacienții și supraviețuitorii, înconjurați de personalul medical, iar ceilalți membri ai comunității vor completa forma.

Poziția fiecărui participant va fi marcată în prealabil pe pavajul Pieței Unirii. Imaginea finală va fi surprinsă de la înălțime, cu ajutorul unei drone.

Cancerul de sân e cea mai frecvent diagnosticată formă de cancer la femei

„La Institutul Oncologic Cluj-Napoca vedem în fiecare zi cât de mult contează depistarea precoce. Ne dorim ca acest eveniment să transforme Piața Unirii într-un spațiu de dialog deschis despre prevenție”, a declarat Prof. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, Manager al Centrului Național de Competență în Cancer din cadrul IOCN.

Evenimentul pune accent pe prevenție într-un context în care România are una dintre cele mai scăzute participări la screeningul pentru cancerul de sân din Uniunea Europeană.

Cancerul de sân este cea mai frecvent diagnosticată formă de cancer la femei în România și reprezintă aproximativ 28% din cazurile noi de cancer diagnosticate în rândul femeilor.

Un mesaj despre prevenție care devine o experiență vizibilă

Datele OECD și ale Comisiei Europene arată că, în 2019, doar 9% dintre femeile cu vârsta între 50 și 69 de ani făcuseră o mamografie bilaterală în ultimii doi ani.

Acesta a fost cel mai redus nivel de participare din Uniunea Europeană.

Diferențele sunt importante și în funcție de nivelul de educație.

Participarea la screening a fost de aproximativ 4% în rândul femeilor cu un nivel educațional mai redus și a ajuns la 17% în cazul femeilor cu studii superioare.

Organizatorii spun că prin această inițiativă vor să transforme un mesaj despre prevenție într-o experiență vizibilă pentru întreaga comunitate.

„Această panglică umană nu este doar un simbol, ci o invitație directă adresată comunității de a se implica activ în prevenție”, a declarat Dr. Delia Nicoară, medic primar în sănătate publică și management la IOCN.

Evenimente similare au loc și în alte țări

Participanții vor primi tricouri personalizate, iar întreaga experiență, de la sosire până la realizarea fotografiei aeriene, va dura aproximativ două ore.

Organizatorii vor oferi și gratuit „Ghidul de sport pentru recuperarea pacientelor cu cancer de sân”. Cu sprijinul partenerilor va fi organizată și o tombolă cu premii.

Evenimente similare au fost organizate în țări precum Andorra, Franța și Statele Unite ale Americii, unde astfel de acțiuni au devenit, în unele comunități, evenimente recurente care aduc împreună pacienți, medici, voluntari și membri ai comunității.

Inițiativa de la Cluj-Napoca este realizată de IOCN în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și mai multe organizații partenere, universități, școli, organizații de pacienți, voluntari și companii locale.

Scopul este promovarea prevenției, a depistării precoce și a îngrijirii centrate pe pacient.

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