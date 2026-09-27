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Și-a pierdut tatăl la 15 ani. Acum încearcă să depisteze tumorile cerebrale din lacrimi

O cercetătoare de la Universitatea din Manchester încearcă să depisteze tumorile cerebrale dintr-o simplă analiză a lacrimilor.
Și-a pierdut tatăl la 15 ani. Acum încearcă să depisteze tumorile cerebrale din lacrimi
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 20:22, Știrile zilei
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Avea 15 ani când tatăl ei a murit de o tumoră cerebrală descoperită prea târziu. Acum, Petra Hamerlik încearcă să găsească boala într-o simplă lacrimă.

Profesoara Petra Hamerlik avea doar 15 ani când tatăl ei a murit, potrivit People. Medicilor le-au trebuit opt luni ca să descopere tumora.

Acea întârziere a marcat-o. Hamerlik a spus că a fost mereu curioasă dacă tumorile cerebrale pot fi depistate înainte de apariția simptomelor.

Ideea testului pe bază de lacrimi a apărut în 2012, într-un bar din Danemarca. Un alt cercetător i-a povestit că analiza lacrimile pentru unele boli oculare.

Hamerlik s-a gândit atunci la o posibilă legătură, pentru că ochiul este o extensie a sistemului nervos central. „Dar dacă există o legătură?”, și-a amintit ea.

Cercetătoarea a presupus că schimbările produse în creier de o tumoră s-ar putea reflecta în lichidul lacrimal.

Ulterior, ea a condus un studiu la universitatea britanică. Aproximativ 500 de persoane au participat, cu ajutorul unor cercetători din alte țări.

Lacrimile care ar putea salva vieți. Testul inventat de o cercetătoare îndoliată

Unul dintre participanți, Huw McCandless, știa deja că are o tumoră. Pentru test, i s-a pus sub pleoapa inferioară o hârtie groasă, timp de aproximativ zece minute.

Procedura i-a lăsat doar senzația de ochi ușor uscați, a povestit el. Cercetătorii au reușit să identifice corect tumora pe baza lacrimilor sale.

Testul ar putea ajunge însă la pacienți abia peste un deceniu, potrivit medicilor. Echipa vrea mai întâi să se asigure că semnalul indică o tumoră, nu o altă afecțiune neurologică.

Hamerlik crede că, până la aprobarea testului, ar putea exista deja și un tratament pentru pacienți.

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