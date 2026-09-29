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Salon de estetică din București, luat la verificări. Serviciile ajungeau la 2.000 de euro

Un salon de servicii estetice din București a fost controlat după ce încasările declarate au ridicat suspiciuni, iar administratorul a achitat peste 900.000 de lei la bugetul de stat, inclusiv prejudiciul și accesoriile fiscale.
Salon de estetică din București, luat la verificări. Serviciile ajungeau la 2.000 de euro
Sursa foto: Pixabay - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2026, 14:25, Social
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Servicii promovate cu până la 2.000 de euro

Un salon de servicii estetice din București a fost verificat după o analiză de risc fiscal, iar controlul a scos la iveală mai multe nereguli privind înregistrarea veniturilor, cheltuielilor și TVA.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au analizat, înaintea controlului, inclusiv informațiile disponibile în spațiul public despre activitatea societății.

Reprezentantul salonului promova pe rețelele de socializare servicii cu tarife de până la 2.000 de euro. Aceste informații au fost comparate cu datele fiscale aflate la dispoziția organelor de control.

Una dintre problemele identificate a fost legată de depunerile de numerar. Acestea erau înregistrate drept creditări ale societății, însă verificările au arătat că sumele proveneau, în fapt, din încasările pentru serviciile prestate și nu reprezentau împrumuturi acordate firmei de asociați sau administratori.

Cheltuieli personale și TVA dedus pentru două mașini

Inspectorii au identificat și cheltuieli efectuate în interes personal, care nu aveau legătură cu activitatea economică și nu îndeplineau condițiile legale pentru deducerea fiscală.

O altă situație a vizat două autoturisme achiziționate în sistem de leasing, a căror valoare totală depășea 335.000 de euro.

Potrivit constatărilor, societatea a înregistrat cheltuieli și a dedus TVA aferent achiziției și utilizării celor două autoturisme, inclusiv pentru folosirea acestora în interes personal, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația fiscală.

Încasări trecute cu întârziere în contabilitate

Controlul a mai arătat că unele sume încasate pentru serviciile prestate au fost înregistrate cu întârziere.

Banii au fost menținuți în evidența contabilă sub forma unor avansuri, iar TVA aferentă a fost colectată, de asemenea, cu întârziere.

În urma controlului, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare de peste 537.000 de lei.

Peste 900.000 de lei achitați la buget

Administratorul societății a achitat la bugetul de stat 905.212 lei. Suma reprezintă prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente.

După achitarea integrală a prejudiciului, a majorării și a accesoriilor, administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de articolul 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În aceste condiții, nu mai este necesară sesizarea organelor de urmărire penală.

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