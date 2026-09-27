Rogobete, despre inovația în sănătate: Nu este un lux. România trebuie să investească mai mult

Acces extins pentru pacienții cu fibroză chistică

„Inovația în sănătate nu este un lux. Pentru unii pacienți, înseamnă o șansă în plus la viață”, transmite Rogobete, duminică, pe Facebook.

Rogobete susține că, în perioada în care a fost ministru al Sănătății, una dintre deciziile importante luate pentru pacienții cu fibroză chistică a fost „extinderea accesului la una dintre terapiile inovatoare care acționează asupra cauzei bolii”.

Potrivit fostului ministru, până la acel moment, în România, „accesul la această terapie pentru pacienții cu vârsta de doi ani și peste era condiționat de prezența a cel puțin unei mutații”.

„Am schimbat acest lucru și în mandatul meu, am extins indicația și decontarea astfel încât tratamentul să poată fi administrat pacienților mult mai flexibil, în funcție de nevoile reale”, afirmă Rogobete.

Acesta susține că modificarea a permis accesul unei categorii genetice mai largi de pacienți, inclusiv persoane cu mutații rare care anterior nu îndeplineau criteriul de acces prevăzut în protocolul românesc.

„Practic, am trecut de la o eligibilitate limitată la acces pentru o categorie genetică mult mai largă de pacienți, inclusiv persoane cu mutații rare care anterior nu îndeplineau criteriul de acces din protocolul românesc”, a explicat fostul ministru.

Terapii care acționează asupra cauzei bolii

Rogobete subliniază că terapiile modulatoare reprezintă o schimbare față de tratamentele care vizează doar simptomele.

„Iar aici se vede adevărata forță a inovației medicale. Nu mai vorbim doar despre tratamentul simptomelor. Vorbim despre terapii modulatoare care intervin asupra mecanismului bolii”, spune acesta.

Fostul ministru consideră că transformarea progresului științific în acces efectiv la tratament pentru pacient reprezintă una dintre componentele unei reforme în sănătate.

„Pentru mine, asta înseamnă reformă în sănătate: să transformi progresul științific în acces real pentru pacient”, afirmă Rogobete.

Investiții în cercetare și terapii inovatoare

Alexandru Rogobete susține că România trebuie să investească mai mult în inovație, cercetare clinică și acces rapid la terapii inovatoare.

„România trebuie să investească mai mult în inovație, cercetare clinică și acces rapid la terapii inovative. Inovația medicală nu înseamnă doar sănătate. Înseamnă cercetare, studii clinice, locuri de muncă înalt calificate, investiții private, dezvoltarea industriei farmaceutice și un ecosistem medical mai performant și mai competitiv”, a transmis fostul ministru.

În opinia sa, investițiile în inovație au efecte atât asupra pacienților, cât și asupra economiei.

„Investiția în inovație este, în același timp, o investiție în pacienți și o investiție în economia României”, a mai spus Alexandru Rogobete.