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Radu Oprea, atac la Programul de guvernare Mureșan: Pun pariu că unii miniștri nu înțeleg ce au scris

Fostul ministru al Economiei și fost secretar general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, critică Programul de guvernare Mureșan și susține că unele dintre măsurile prevăzute în document ar putea dezavantaja companiile românești.
Radu Oprea, atac la Programul de guvernare Mureșan: Pun pariu că unii miniștri nu înțeleg ce au scris
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 11:26, Politic
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„Pun pariu că unii dintre miniștri propuși nu înțeleg ce au scris în Programul de guvernare Mureșan”, a transmis Oprea, duminică, pe Facebook.

Fostul ministru atrage atenția asupra prevederii potrivit căreia majoritatea schemelor de ajutor de stat vor fi țintite pentru creșterea exporturilor.

„Ar putea suna interesant, ar putea fi și un model economic orientarea spre export. Însă, UNCTAD spune că aproximativ 80% din exportul mondial este făcut de companiile multinaționale. Asta înseamnă excluderea companiilor românești de la finanțare prin scheme de ajutor de stat”, susține Oprea.

Acesta consideră că obiectivul programului „ar fi putut fi echilibrarea balanței comerciale, care se poate face și prin cumpărarea produselor din piața internă”.

„Și atunci schemele de ajutor de stat ar fi fost direcționate și către companii cu capital românesc, pentru dezvoltarea de capacități de producție în România. Așa a procedat PSD”, afirmă fostul ministru.

Oprea avertizează și asupra riscului ca finanțarea exporturilor, fără criterii legate de valoarea adăugată a produselor, să favorizeze exportul de materii prime în detrimentul produselor procesate.

„Dacă finanțezi doar exporturile, fără să adaugi sintagma produse cu valoare adăugată, riști să dai subvenții ca materia primă să plece din România și nu produsul prelucrat, care are valoare adăugată mare”, spune Oprea.

În opinia sa, într-un astfel de scenariu, contribuția fiscală a companiei la economia românească poate rămâne redusă, chiar dacă sunt menținute anumite locuri de muncă.

„În aceste condiții, amprenta fiscală pe care o lasă o astfel de companie în economia românească este minimă, în ciuda condițiilor de menținere a unor locuri de muncă”, a mai transmis Ștefan-Radu Oprea.

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