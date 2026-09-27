Fostul ministru al Transporturilor acuză o măsură „antiromânească” în programul de guvernare Mureșan: Dacă nici asta nu e trădare de țară, nu știu care mai este

„Am analizat, cu atenție, capitolul Transporturi și Infrastructură din programul de guvernare al premierului desemnat, Siegfried Mureșan. Nu știu dacă e de râs sau de plâns, dar unele dintre măsuri par superficiale și fără niciun fundament, în vreme ce altele sunt vădit antiromânești”, a transmis Șerban, duminică, pe Facebook.

Fostul ministru s-a referit în special la două companii aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor: Compania Națională Aeroporturi București și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Potrivit lui Șerban, cele două companii, care administrează infrastructură critică, au demarat la începutul acestui an, sub coordonarea sa, achiziția de acțiuni de la Fondul Proprietatea.

„Două dintre cele mai bune companii ale ministerului, cu sute de milioane profit, fiecare, au demarat sub coordonarea mea, la începutul acestui an, achiziția de acțiuni de la Fondul Proprietatea”, a afirmat fostul ministru.

Șerban susține că deciziile au fost luate legal de forurile de conducere ale celor două companii, iar preluarea acțiunilor ar facilita accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor de dezvoltare.

„Compania Națională Aeroporturi București și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, societăți ce administrează infrastructura critică, au luat aceste decizii, legal, în forurile de conducere și asta pentru că absorbția de bani europeni devine mai facilă iar implementarea proiectelor de dezvoltare, mult mai rapidă”, a transmis social-democratul.

Șerban îl acuză pe Mureșan de „trădare de țară”

Ciprian Șerban susține că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan ar prevedea, în acest caz, blocarea reîntregirii pachetelor de acțiuni, urmată de înstrăinarea prin vânzare a companiilor.

„Ce vrea domnul Mureșan în programul său? Pe scurt, în prima fază va bloca reîntregirea pachetelor de acțiuni, apoi înstrăinarea, prin vânzare, chiar a companiilor”, a afirmat fostul ministru.

Șerban a calificat măsura drept „antiromânească”: „Dacă nici asta nu e măsură antiromânească și trădare de țară, nu știu care mai este”.

Fostul ministru a adăugat că, în zilele următoare, va mai aduce „în atenție alte astfel de subiecte”. Șerban încheie cu o întrebare: „De exemplu, ce ziceți de oprirea investițiilor pe anumite autostrăzi?”.