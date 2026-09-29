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Moment istoric. Armata SUA se retrage după două decenii dintr-o țară în care a pierdut mii de militari

Armata SUA se retrage după două decenii din Irak, o țară în care a pierdut mii de militari. Este un moment istoric despre care există păreri împărțite. Unii se tem că prin plecarea americanilor grupările rebele vor căpătă încredere.
Moment istoric. Armata SUA se retrage după două decenii dintr-o țară în care a pierdut mii de militari
Militari americani la baza Al Asad din Irak/sursa foto: U.S. Army
Petru Mazilu
29 sept. 2026, 17:00, Politic
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Ultimele trupe americane trebuie să părăsească Irakul până la 30 septembrie, în baza unui acord încheiat în 2024. Grupările susținute de Iran consideră acest lucru o victorie, în timp ce oficialii irakieni avertizează cu privire la o posibilă revenire a grupării ISIS.

Retragerea armatei SUA survine în urma unui acord convenit în timpul mandatului președintelui Joe Biden. Acordul este respectat și de administrația Trump, chiar dacă Washingtonul poartă un război împotriva Iranului.

Ultimele forțe americane urmează să își părăsească bazele din Irak până miercuri, punând astfel capăt unei prezențe militare care a început odată cu invazia din 2003 și a costat aproximativ 4.500 de vieți americane. Dispare astfel o prezență militară americană care, multă vreme, a contrabalansat influența Teheranului în Irak.

O schimbare a influenței după plecarea americanilor

Grupările susținute de Iran și-au consolidat puterea militară și politică în Irak.

Analistul irakian pe probleme de securitate Jasim al-Bahadli a afirmat că plecarea SUA le-ar putea permite acestora să urmărească un rol mai important în deciziile privind securitatea și guvernarea țării, potrivit Clash Report.

Retragerea SUA înseamnă o veste bună la Teheran

Amir Hayat Moqaddam, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională din parlamentul iranian, a declarat săptămâna aceasta că Teheranul salută retragerea trupelor americane din Irak.

Deși a încercat să limiteze influența grupărilor pro-iraniene, Bagdadul a menținut legături strânse atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul. Poziția a devenit periculoasă după declanșarea luptelor din SUA și Iran.

Temeri privind un eventual vid de securitate după plecarea armatei SUA

Numeroși irakieni se tem că prin plecarea americanilor s-ar forma un vid de putere.

De asemenea, oficiali din Bagdad și din regiunea autonomă kurdă avertizează că gruparea ISIS menține celule latente care ar putea fi reactivate după plecarea americanilor.

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