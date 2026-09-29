Un cunoscut serviciu de informații ar putea fi inclus pe lista UE privitoare la organizațiile teroriste

Liderii UE discută despre includerea GRU pe lista organizațiilor teroriste, potrivit NEXTA. Inițiativa a apărut după o serie de sabotaje și de atacuri hibride în Europa. Autoritățile din diferite țări suspectează serviciile speciale ruse de implicare în atacuri.

Anterior, ziarul The Telegraph a analizat seria de sabotaje din Europa. Conform publicației britanice, pentru astfel de atacuri, Rusia recrutează executanți locali prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. De obicei, localnicii sunt plătiți în criptomonede. Printre țintele care ar fi fost vizate de ruși sunt obiective din Cehia, Lituania, Bulgaria și Italia.

Există un precedent important

UE și-a modificat deja abordarea față de structurile de stat oficiale prin includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste. Decizia a arătat că mecanismul UE poate fi extins dincolo de grupările non-statale cum ar fi Al-Qaida sau ISIS.

Consecințe juridice și financiare

O eventuală includere a GRU pe lista UE ar impune înghețarea tuturor fondurilor și activelor deținute de entitate sau de asociații săi în UE. Totodată, ar fi interzis oricărui operator economic din UE să pună la dispoziție resurse financiare sau logistice pentru structura menționată.

Adăugarea unei entități pe listă necesită unanimitate în cadrul Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, este necesară o decizie a unei autorități naționale, cum ar fi o instanță judecătorească, prin care să se ateste implicarea organizației în acte de terorism.