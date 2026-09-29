Șeful CJ Cluj, Alin Tișe, îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia”

Invitat la Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele CJ Cluj și unul dintre contestatarii premierului demis Bolojan l-a somat pe acesta să iasă public și să clarifice scandalul pornit de la ambasadoarea SUA în Grecia, care ar fi susținut că SUA a demis guvernul din România, scrie Gândul. Alin Tișe susține că PNL îi lasă senzația că s-a dezis de interesul național al țării. El împinge partidul să iasă public și să își reafirme parteneriatul cu SUA.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar fi trebuit să iasă public și să clarifice acest scandal, Alin Tișe a spus că liderii PNL au dispărut de câteva zile din spațiul public.

Ionuț Cristache: Ilie Bolojan n-ar fi trebuit să iasă public? N-avea obligația să iasă public dezvoltând două scenarii posibile: să nege categoric acest lucru sau să prezinte dovezi pentru aceste teorii?

Alin Tișe: De acord cu dumneavoastră, am cerut asta încă de acum două zile, când am spus că PNL-ul trebuie să iasă, să se dezică de aceste personaje și să facă public precizările pe care le-ați spus și dumneavoastră. Dar vedeți că de câteva zile au dispărut. Atât el (n.r. Ilie Bolojan), cât și anumiți lideri din partid.

Președintele CJ Cluj susține că, dacă PNL nu iese să vorbească despre acest scandal, atunci partidul face un gest împotriva intereselor României. El crede că în acest moment partidul ar trebui să își exprime din nou susținerea pentru parteneriatul strategic cu SUA.

„În ultima perioadă, de nenumărate ori am avut senzația că PNL-ul s-a dezis inclusiv de interesul național. (…) PNL-ul trebuie să iasă public, să se dezică de asemenea abordări și să-și exprime fără echivoc susținerea pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Asta trebuie să facă PNL-ul, pentru că dacă nu face asta, PNL-ul practic face un gest împotriva intereselor acestei țări”, a conchis Alin Tișe.

De unde a plecat scandalul cu ambasadoarea SUA în Grecia și demiterea lui Bolojan

O investigație WSJ a acuzat-o pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, că ar fi invocat căderea Guvernului român pentru a sugera că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări. Afirmația ar fi fost făcută în martie, la o cină la Atena, în timpul unei dispute cu ministrul grec al Energiei. Referindu-se la „prăbușirea iminentă” a guvernului român, ambasadoarea ar fi declarat atunci: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.