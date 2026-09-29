Cazul Georgescu. Ce presupune arestul preventiv și ce va păți fostul candidat în următoarele ore

Conform procedurii, prima dată lui Călin Georgescu i se aduce la cunoștință decizia instanței. Ulterior, el își va face bagajele și va ajunge în Arestul Central.

Arestarea preventivă este cea mai severă măsură privativă de libertate prin care o persoană este încarcerată temporar în timpul procesului penal, înainte de a exista o condamnare.

Ce este și când se aplică arestul preventiv

Măsura are un caracter excepțional. Nu este o pedeapsă și nu înseamnă că persoana vizată, în cazul acesta Călin Georgescu, este vinovată deoarece se menține prezumția de nevinovăție.

Decizia poate fi luată de judecători doar dacă există probe sau indicii temeinice că persoana a comis o faptă prevăzută de legea penală și există riscuri precum fuga sau ascunderea de anchetatori, încercarea de a influența martori ori de a distruge probe, comiterea de noi infracțiuni și pericol concret pentru ordinea publică (în cazul unor infracțiuni grave).

Cât durează arestul preventiv

În faza de urmărire penală, mandatul de arestare preventivă se dă pentru maximum 30 de zile și poate fi prelungit. Durata totală nu poate depăși 180 de zile.

Legalitatea și necesitatea măsurii sunt reexaminate de judecător la intervale regulate.

Unde stă persoana arestată preventiv

Călin Georgescu va fi încarcerat într-un centru de reținere și arestare preventivă al poliției (Arestul Central).

El are dreptul la apărare, vizite, pachete și corespondență, conform regulilor din sistemul de detenție preventivă.