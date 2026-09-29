Prima pagină » Social » Intervenție cu două elicoptere Black Hawk la stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. 423 de hectare, afectate

Intervenție cu două elicoptere Black Hawk la stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. 423 de hectare, afectate

Echipele de intervenție au fost suplimentate marți pentru limitarea focarelor din Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde incendiul a afectat până acum 423 de hectare de fond forestier. Zona este greu accesibilă, iar intervenția terestră este limitată de riscul de accidente și căderi de arbori.
Turcan, aviz negativ: Era previzibil. Deputata PNL acuză că PSD și AUR s-au opus
Turcan, aviz negativ: Era previzibil. Deputata PNL acuză că PSD și AUR s-au opus
Scandal în comisia parlamentară la audierea Oanei Gheorghiu
Scandal în comisia parlamentară la audierea Oanei Gheorghiu
Dragoș Pîslaru: Decizia privind sesizarea CCR trebuie luată în Biroul Permanent Național al PNL
Dragoș Pîslaru: Decizia privind sesizarea CCR trebuie luată în Biroul Permanent Național al PNL
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. Instanța urmează să pronunțe verdictul | FOTO VIDEO
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: află dacă revine în arest în dosarul de înşelăciune. Instanța urmează să pronunțe verdictul | FOTO VIDEO
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru MAI: Mandate limitate pentru șefii din Poliție și investigații financiare în cazurile de droguri
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru MAI: Mandate limitate pentru șefii din Poliție și investigații financiare în cazurile de droguri
Alexandra-Valentina Dumitru
29 sept. 2026, 15:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE. Două elicoptere Black Hawk, aduse pentru stingerea incendiului

Cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) desfășoară, marți, activități de stingere a incendiilor de vegetație care afectează Parcul Național Domogled – Valea Cernei.

Vezi galeria foto
7 poze

Până la ora 15:00, elicopterele au lansat peste 50 de tone de apă asupra focarelor de incendiu.

Misiunea de stingere continuă.

Știrea inițială

La ora 8:30, echipele s-au reunit pe terenul de fotbal din stațiunea Băile Herculane, de unde au fost coordonate și transportate cu un elicopter către zonele afectate, inaccesibile terestru, a anunțat Regia Natională a Pădurilor – Romsilva.

În teren sunt mobilizați, în prezent, 42 de angajați ai Romsilva din cadrul ocoalelor silvice Băile Herculane, Mehadia, Nera, Bozovici și Berzasca, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

Aceștia sunt sprijiniți de 50 de pompieri militari, șapte rangeri ai Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cinci pompieri voluntari, trei salvamontiști și șase voluntari civili.

423 de hectare afectate

Potrivit Romsilva, suprafața totală afectată de incendiu a ajuns la 423 de hectare de fond forestier.

Incendiul a izbucnit pe 9 august 2026, într-o zonă stâncoasă din fondul forestier al Parcului Național Domogled – Valea Cernei, din cauze naturale. Focul s-a extins rapid pe fondul terenului accidentat și inaccesibil terestru.

În zonă se află rășinoase, inclusiv pin negru de Banat, litieră uscată și o cantitate mare de lemn mort, elemente care au favorizat extinderea incendiului.

Intervenție dificilă din cauza terenului

Romsilva precizează că, în ciuda suplimentării efectivelor, acțiunea oamenilor în teren este limitată de condițiile dificile.

Intervenția este îngreunată de terenul accidentat și de riscul de accidente, inclusiv din cauza căderii arborilor uscați care au fost cuprinși de flăcări. Un alt pericol îl reprezintă dislocarea bolovanilor de calcar, care au ajuns până în DN 67 D și au blocat drumul.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Surse Financial Times confirmă afirmațiile ambasadoarei americane în Grecia cu privire la România. Publicația menționează că nu există dovezi clare referitoare la ingerințe americane în demiterea guvernului Bolojan
Gandul
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
48 de angajați SPP au fost detașați în misiunile diplomatice ale României. Ovidiu Voicu: „Ținând cont că întreaga activitate a SPP este clasificată, se deschide o poartă largă pentru abuz”
Libertatea
Ingredientul de pe etichetă la care medicii oncologi spun să fim atenți. Se găsește în multe alimente din supermarket!
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor