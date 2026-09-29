Intervenție cu două elicoptere Black Hawk la stingerea incendiului din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. 423 de hectare, afectate

UPDATE. Două elicoptere Black Hawk, aduse pentru stingerea incendiului

Cele două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) desfășoară, marți, activități de stingere a incendiilor de vegetație care afectează Parcul Național Domogled – Valea Cernei.

Până la ora 15:00, elicopterele au lansat peste 50 de tone de apă asupra focarelor de incendiu.

Misiunea de stingere continuă.

Știrea inițială

La ora 8:30, echipele s-au reunit pe terenul de fotbal din stațiunea Băile Herculane, de unde au fost coordonate și transportate cu un elicopter către zonele afectate, inaccesibile terestru, a anunțat Regia Natională a Pădurilor – Romsilva.

În teren sunt mobilizați, în prezent, 42 de angajați ai Romsilva din cadrul ocoalelor silvice Băile Herculane, Mehadia, Nera, Bozovici și Berzasca, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

Aceștia sunt sprijiniți de 50 de pompieri militari, șapte rangeri ai Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cinci pompieri voluntari, trei salvamontiști și șase voluntari civili.

423 de hectare afectate

Potrivit Romsilva, suprafața totală afectată de incendiu a ajuns la 423 de hectare de fond forestier.

Incendiul a izbucnit pe 9 august 2026, într-o zonă stâncoasă din fondul forestier al Parcului Național Domogled – Valea Cernei, din cauze naturale. Focul s-a extins rapid pe fondul terenului accidentat și inaccesibil terestru.

În zonă se află rășinoase, inclusiv pin negru de Banat, litieră uscată și o cantitate mare de lemn mort, elemente care au favorizat extinderea incendiului.

Intervenție dificilă din cauza terenului

Romsilva precizează că, în ciuda suplimentării efectivelor, acțiunea oamenilor în teren este limitată de condițiile dificile.

Intervenția este îngreunată de terenul accidentat și de riscul de accidente, inclusiv din cauza căderii arborilor uscați care au fost cuprinși de flăcări. Un alt pericol îl reprezintă dislocarea bolovanilor de calcar, care au ajuns până în DN 67 D și au blocat drumul.