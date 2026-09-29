Șoferii din România vor fi opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde se îndreaptă. Care este motivul autorităților

Șoferii care circulă pe șoselele ori autostrăzile din întreaga țară vor putea fi opriți în trafic de polițiști și întrebați de unde au plecat și către ce destinație se îndreaptă. De asemenea vor fi întrebați despre scopul călătoriei și despre ce transportă. Chestionarea șoferilor face parte dintr-o acțiune a autorităților pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, iar răspunsurile vor fi anonime.