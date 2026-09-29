Prima pagină » Social » Șoferii din România vor fi opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde se îndreaptă. Care este motivul autorităților

Șoferii din România vor fi opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde se îndreaptă. Care este motivul autorităților

Șoferii care circulă pe șoselele ori autostrăzile din întreaga țară vor putea fi opriți în trafic de polițiști și întrebați de unde au plecat și către ce destinație se îndreaptă. De asemenea vor fi întrebați despre scopul călătoriei și despre ce transportă. Chestionarea șoferilor face parte dintr-o acțiune a autorităților pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, iar răspunsurile vor fi anonime.
Șoferii din România vor fi opriți în trafic și întrebați de unde vin și unde se îndreaptă. Care este motivul autorităților
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Ionut Tabultoc
Laurentiu Marinov
29 sept. 2026, 15:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță că prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va organiza, în perioada următoare etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026.
Procesul se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.

Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt:
• Determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național;
• Actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport;
• Fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice;
• Analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Acțiunea se va desfășura în puncte determinate prin metode statistice, în intervalele orare zilnice 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, conform calendarului stabilit pentru anul 2026 – 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie.

Vehiculele vor fi direcționate de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare sau acostament consolidat), unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate.

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:
• Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);
• Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);
• Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).
„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)”, a precizat CNAIR.

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate.

Recomandarea video

Record în Justiție: un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune / A amânat verdictul de peste 180 de ori
G4Media
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
GSP.ro
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, MĂCINAT de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
Gandul
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Cancan
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport
Poliţiştii de la Secția 16 care au torturat un tânăr în pandemie, condamnaţi definitiv. Şeful lor a primit 5 ani şi 8 luni de închisoare
Libertatea
Ingredientul de pe etichetă la care medicii oncologi spun să fim atenți. Se găsește în multe alimente din supermarket!
CSID
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor