A doua zi de audieri a miniștrilor din Guvernul Mureșan. Turcan și Gheorghiu, aviz negativ pentru Muncă și Sănătate. Abrudean, Pîslaru și Țoiu, aviz favorabil | Anunțul lui Nicușor Dan

UPDATE 16:50: Aviz favorabil pentru Bulcsú Koppány Ötvös Bulcsú Koppány Ötvös, propus pentru funcția de ministru al Culturii în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 13 voturi „pentru”, 7 abțineri și un vot „împotrivă”. Ce pensie de serviciu are fosta judecătoare, audiată pentru Ministerul Justiției. Andrea Chiș: Nu banii m-au făcut să ies la pensie Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă pentru funcția de ministru al Justiției, a fost audiată marți, 28 septembrie, în Parlament. Printre întrebările care i-au fost adresate s-au numărat și cele legate de pensia specială pe care fostul magistrat o încasează. Nadia-Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate din Parlament și senatoare a grupului PACE, a întrebat-o pe Andrea Chiș care este valoarea pensiei speciale pe care o primește. „Prima chestiune era aceea: pensie de serviciu, pensia mea este de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu. În ceea ce privește cuantumul ei, colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiul public că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul”, a declarat fostul magistrat. DECLARAȚIILE COMPLETE AICI UPDATE 16:45: Aviz nefavorabil pentru Andrea Chiș Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministră a Justiției în Guvernul Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 42 de voturi „pentru” și 65 „împotrivă”. Avizul comisiilor este consultativ. Nicușor Dan: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”. Apelul președintelui către partide Președintele Nicușor Dan afirmă, marți, că este momentul ca actuala criză politică să se încheie și le cere partidelor să pună interesul național înaintea disputelor politice. Șeful statului respinge ideea alegerilor anticipate, despre care spune că ar prelungi instabilitatea și neîncrederea. „E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul repartit, să privească la interesul național”, a declarat Nicușor Dan. „Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Din potrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare”, a afirmat șeful statului. Oana Țoiu, după avizul favorabil pentru Externe: „Este un semn de încredere în politica externă a României” Oana Țoiu, propusă pentru funcția de ministru de Externe în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit, marți, aviz favorabil în cadrul audierilor din Parlament. Ea a obținut 29 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”. După audierea în Comisia pentru Politică Externă, alături de Comisiile pentru Afaceri Europene și pentru Românii de Pretutindeni, Oana Țoiu a spus că rezultatul reprezintă un „semn de încredere”. „Pentru timpul acordat, am terminat audierea în Comisia pentru Politică Externă, împreună cu Comisiile pentru Afacere Europene și pentru Românii de Pretutindeni. Într-adevăr, votul majoritar și avizul favorabil este un semn de încredere, dar aș trata asta ca un semn de încredere în politică externă a României, în munca extraordinară pe care o fac diplomații României și mai ales în dreptul meu, ca nivel de așteptări”, a declarat Oana Țoiu. Ea a făcut câteva observații referitor la adoptarea Legii Salarizării Unitare, despre care spune că ar trebui să asigure resurse corespunzătoare pentru diplomații români. „Lucrul principal pe care vreau să-l spun este că acest vot astăzi în Comisie, cât și importanța din ce în ce mai mare pe care o acordă Parlamentul Politice Externe, chiar dacă asta uneori se transformă în conflicte politice, ar trebui să se transfere și în votul pe care îl așteptăm de la Parlament pentru Legea Salarizării Unitare, care să acorde resurse demne potrivite și diplomațiilor români, atât în serviciu exterior, cât și aici, în București”, a spus Țoiu. DECLARAȚII COMPLETE AICI

UPDATE 15:30: Aviz favorabil pentru Oana Țoiu

Oana Țoiu, propusă pentru funcția de ministră de Externe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 29 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”.

Ea este, până în acest moment, singura dintre propunerile USR care a primit aviz favorabil. Avizul comisiilor este consultativ.

UPDATE 15:00: Andrea Chiș, audiată în comisiile de Justiție

Andrea Chiș, fostă judecătoare și propusă pentru funcția de ministru al Justiției în Guvernul Mureșan, este audiată la această oră în comisiile parlamentare de specialitate.

Mureșan, după avizul negativ pentru Oana Gheorghiu: „Un vot de respingere a competenței și a valorilor”

Imediat după încheierea audierii Oanei Gheorghiu, premierul desemnat Siegfried Mureșan a reacționat printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de zero lei, a primit aviz negativ ca ministru al Sănătății de la pesediștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor”, a scris Mureșan.

Oana Gheorghiu, aviz negativ pentru Ministrul Sănătății

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Siegfried Mureșan, a primit aviz negativ în comisia parlamentară. Au fost 15 voturi pentru și 17 împotrivă.

Audierea a fost marcată și de un scandal în care au fost implicați Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu.

Premierul desemnat și-a felicitat miniștrii

Guvernul Mureșan Siegfried Mureșan îi felicită, marți, pe miniștrii desemnați pentru prestațiile de până acum la audierile din Parlament și susține că echipa propusă pentrueste pregătită să înceapă guvernarea din prima zi.

Raluca Turcan, primul aviz negativ de marți

Raluca Turcan, propusă ministru al Muncii în Guvernul Siegfried Mureșan, a primit aviz negativ în comisiile Parlamentului. Au fost 34 de voturi pentru, o abținere și 39 împotrivă.

Turcan este primul ministru care primește aviz negativ marți. În prima zi de audieri, luni, patru dintre candidații propuși pentru Guvernul Mureșan au primit aviz nefavorabil. Este vorba de Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău.

„Aviz negativ, era previzibil. În momentul de față există o alianță PSD-AUR în opoziție care se opune unui guvern cu oameni care vor să ducă România înainte, să o modernizeze. Și în materie de muncă, programul cu care am venit la aceste audieri era axat pe creșterea ocupării și este axat în continuare pe creșterea ocupării pentru că avem nevoie de mai mulți oameni care muncesc în România, venituri mai mari, un stat suplu și eficient, astfel încât asistența socială să fie țintită. Aceasta este esența programului de guvernare în materie de muncă și asistență socială. La această viziune s-au opus cei din PSD și AUR, care sunt mai mulți în momentul de față în Parlament”, a declarat Raluca Turcan.

Dragoș Pîslaru, aviz favorabil

Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a primit aviz favorabil. Au fost înregistrate 13 voturi împotrivă, o abținere și 18 voturi pentru.

Este al patrulea ministru propus care primește aviz favorabil, după Mircea Abrudean, Tanczos Barna și Alexandru Nazare.

Curții Constituționale Dragoș Pîslaru a declarat marți, după ce a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, că o eventuală sesizare aîn cazul în care Guvernul Mureșan nu este învestit și președintele nu convoacă alegeri anticipate trebuie decisă de conducerea PNL.

UPDATE Aviz favorabil pentru Mircea Abrudean

Mircea Abrudean a obținut aviz favorabil pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne. Au fost 22 de voturi pentru, 8 abțineri și 7 împotrivă.

prioritățile El a prezentat printremandatului combaterea violenței domestice și a traficului de droguri, dar și o reformă a Ministerului, inclusiv mandate limitate pentru șefii din Poliție și integrarea unor structuri.

UPDATE Mircea Abrudean, audiat

A început la Parlament audierea lui Mircea Abrudean pentru funcția de vicepremier și ministru de Interne.

Știrea inițială:

Primul candidat care va ajunge la audieri va fi Mircea Abrudean (PNL), propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost secretar general al Guvernului.

De la ora 11.00 va fi audiat Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pîslaru a ocupat aceeași funcție în Guvernul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș.

La ora 12.00 este programată audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

De la ora 13.00 va fi audiată Oana Gheorghiu (PNL), propusă pentru Ministerul Sănătății.

La ora 14.00 urmează audierea Oanei Țoiu (USR), propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Andrea Chiș, candidat independent pentru Ministerul Justiției, va fi audiată de la ora 15.00.

De la ora 16.00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus pentru Ministerul Culturii.

Mihai Dimian, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării, va fi audiat de la ora 17.00.

La ora 18.00 este programată audierea lui Cseke Attila (UDMR), propus să continue în funcția de ministru al Dezvoltării.

Ultima audiere a zilei este programată la ora 19.00. Diana Buzoianu (USR) va fi audiată pentru funcția de ministru al Mediului.

Patru candidați, aviz negativ

Audieri au început luni în comisiile de specialitate din Parlament.

În prima zi de audieri, patru dintre candidații propuși pentru Guvernul Mureșan au primit aviz nefavorabil, iar doi au primit aviz favorabil. Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au primit avize negative, în timp ce Tanczos Barna și Alexandru Nazare au primit avize favorabile.

Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei, a primit 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și cinci abțineri. Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, a fost respins cu 21 de voturi împotrivă și 17 pentru, iar Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a primit 18 voturi împotrivă și 16 pentru. Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere.

În schimb, Tanczos Barna, propus vicepremier și ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil cu 20 de voturi pentru, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor, a fost avizat favorabil cu 20 de voturi pentru, două împotrivă și 17 abțineri.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, luni seara, la TVR, după primele audieri ale miniștrilor propuși în Parlament, că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi pentru învestirea Guvernului, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi.