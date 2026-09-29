Ce pensie de serviciu are fosta judecătoare, audiată pentru Ministerul Justiției. Andrea Chiș: Nu banii m-au făcut să ies la pensie

Andrea Chiș, fosta judecătoare propusă pentru funcția de ministru al Justiției, a fost audiată marți, 28 septembrie, în Parlament. Printre întrebările care i-au fost adresate s-au numărat și cele legate de pensia specială pe care fostul magistrat o încasează.

Nadia-Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate din Parlament și senatoare a grupului PACE, a întrebat-o pe Andrea Chiș care este valoarea pensiei speciale pe care o primește.

„Prima chestiune era aceea: pensie de serviciu, pensia mea este de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu. În ceea ce privește cuantumul ei, colegii știu și știți și dumneavoastră din spațiul public că eu am susținut că pensia nu trebuie să depășească salariul”, a declarat fostul magistrat.

„Nu banii m-au făcut să ies la pensie”

Andrea Chiș a mai prezentat la audierea sa și alte probleme ale sistemului de justiție. Ea spune că reducerea pensiilor aflate în plată este posibilă, dar numai cu acordul Curții Constituționale, care s-a mai pronunțat, anterior, împotriva acestui aspect.

„Reducerea pensiilor în plată este posibilă sau nu, asta va depinde de Curtea Constituțională, care deja s-a pronunțat cu privire la acest aspect, cel puțin în ceea ce privește judecătorii de carieră, cum sunt eu, deci nu este ceva care depinde de mine. Și doamna senator, vă asigur că în nume personal pot să vorbesc că niciodată nu banii m-au făcut să fiu judecător, să promovez la o anumită instanță sau să fiu membru CSM, și nu banii m-au făcut să ies la pensie, pentru că aș fi ieșit din sistem datorită felului în care arăta la momentul încheierii mandatului meu și prin demisie, așa cum am făcut-o de la Facultatea de Drept”, a mai declarat Andrea Chiș.

Parlamentarii au contrazis-o însă, chiar cu declarații ale ministrului propus, din perioada în care era încă în magistratură. Radu Marinescu a contrazis-o și a spus că ea milita, în trecut, pentru detașările din justiție.

„De ce ați ales să vă pensionați la vârsta de 52 de ani, deși ați declarat ritos că vă veți întoarce de unde ați plecat, adică la Curtea de Apel Cluj, și în același timp ați spus că pensionabilii trebuie să rămână în sistem. De ce nu, cu exemplu dumneavoastră personal, n-ați luptat împotriva acestei crize de personal?”, a întrebat Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției.

Pensia specială ar urma, conform legii în vigoare, să fie cumulată cu salariul de ministru. Guvernul Bolojan a încercat în mandatul său să reformeze sistemul cumulului pensiei cu salariul, însă magistrații s-au opus, iar Curtea Constituțională a respins această lege.