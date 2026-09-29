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Estonia a acuzat spionajul rusesc de incendierea unei fabrici de armament

Estonia a confirmat marți că serviciile speciale ale Federației Ruse au orchestrat atacul incendiar comis în luna august împotriva companiei de tehnică militară Milrem Robotics. În urma incidentului, autoritățile au arestat trei cetățeni letoni suspectați de declanșarea incendiului.
Estonia a acuzat spionajul rusesc de incendierea unei fabrici de armament
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
29 sept. 2026, 13:58, Știri externe
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Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a declarat marți că incendiul izbucnit la sediul companiei Milrem Robotics din Tallinn a fost un act de sabotaj realizat la comanda serviciilor de informații ale Moscovei. 

„Putem afirma cu certitudine astăzi că incendierea deliberată care a vizat compania de apărare Milrem Robotics. A fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”, a spus șeful diplomației de la Tallinn, citat de Politico

Cei trei suspecți, de cetățenie letonă, au fost reținuți inițial în Letonia și ulterior extrădați în Estonia. Ministrul leton de Externe, Baiba Braže, a transmis susținerea totală pentru autoritățile de la Tallinn, afirmând pe platforma X: „Rusia știe că Articolul 5 funcționează, motiv pentru care recurge la terorism”.  

Atacul a avut loc în noaptea de 14 spre 15 august la o clădire utilizată de Milrem Robotics în cartierul Lasnamäe din Tallinn. Compania este cunoscută pentru producerea vehiculelor terestre fără pilot THeMIS, livrate forțelor armate ucrainene.  

Răspuns european coordonat la acțiunile hibride ale Kremlinului

Acuzațiile formulate de Estonia vin în contextul în care miniștrii Apărării din Uniunea Europeană încearcă să elaboreze o ripostă colectivă la adresa valului de operațiuni subversive atribuite Moscovei. 

În ultimele luni, Germania a acuzat Moscova în legătură cu o dronă explozivă descoperită la aeroportul Leipzig, Danemarca a condamnat acțiunile unei nave militare ruse, iar Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după ce un elicopter rusesc Mi-8 a pătruns pentru scurt timp în spațiul său aerian. 

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