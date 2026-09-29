Incident pe un portavion american: doi aviatori s-au catapultat în timpul aterizării. Patru marinari, răniți

Incidentul s-a produs luni seară, în timpul operațiunilor de recuperare a aeronavelor desfășurate la bordul portavionului din clasa Nimitz, potrivit unui comunicat al Marinei SUA citat de CNN.

Cei doi aviatori au fost recuperați

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 18:18, pe 28 septembrie. Marina americană nu a precizat ce s-a întâmplat cu aeronava în momentul tentativei de aterizare și nici circumstanțele care i-au determinat pe cei doi membri ai echipajului să se catapulteze.

Imediat după incident a fost declanșată operațiunea de căutare și salvare. Cei doi aviatori au fost „recuperați rapid” de echipele specializate și transportați în siguranță înapoi la bordul USS Dwight D. Eisenhower. Aceștia au fost supuși ulterior unor evaluări medicale.

Un marinar a fost transportat la spital

În total, Marina SUA a anunțat că patru marinari aflați la bordul portavionului au fost răniți în urma incidentului.

Unul dintre aceștia a fost evacuat și transportat la un spital din zona Norfolk. Potrivit autorităților militare americane, rănile sale nu îi pun viața în pericol.

Ceilalți trei marinari răniți au primit îngrijiri medicale la bordul navei.

Marina americană nu a comunicat tipul aeronavei implicate și a anunțat că informații suplimentare vor fi oferite pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

USS Dwight D. Eisenhower operează în mod obișnuit mai multe tipuri de aeronave, inclusiv avioane de luptă F/A-18 Super Hornet și aeronave de război electronic EA-18G Growler, ambele putând avea configurații cu doi membri ai echipajului. Informațiile disponibile în acest moment nu permit însă stabilirea modelului implicat în incident.

Portavionul revenise recent după lucrări de întreținere

USS Dwight D. Eisenhower a încheiat în luna aprilie o perioadă planificată de aproximativ 15 luni de lucrări de mentenanță și reparații.

Potrivit informațiilor Departamentului american al Apărării citate de CNN, portavionul desfășura, inclusiv la sfârșitul lunii august, operațiuni de calificare a piloților în largul coastelor statului Virginia.

Cauza incidentului de luni nu a fost stabilită în informațiile făcute publice până în prezent. Marina SUA a anunțat că va comunica noi detalii atunci când acestea vor fi disponibile.