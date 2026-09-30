China amenință UE cu represalii comerciale dacă Bruxelles-ul restricționează companiile chineze

Beijingul susține că astfel de măsuri ar afecta relațiile comerciale dintre cele două părți, arată Reuters. Avertismentul a fost transmis de Ministerul chinez al Comerțului după apariția unor informații despre un posibil nou instrument european pentru combaterea practicilor comerciale considerate neloiale. Beijingul critică planurile comerciale discutate în UE

Documentul UE este considerat unilateralist de către China

Ministerul chinez al Comerțului a reacționat la informațiile potrivit cărora unele state membre ale UE pregătesc un document pentru dezvoltarea unui instrument care ar permite Uniunii să adopte măsuri mai ferme împotriva Chinei.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, instrumentul ar urma să semene cu Section 301 din legislația comercială americană. Acesta permite Statelor Unite să investigheze practicile comerciale considerate neloiale și să impună măsuri de răspuns. Beijingul consideră însă că o asemenea abordare ar reprezenta o măsură „protecționistă și unilateralistă”.

Ministerul chinez al Comerțului a avertizat că introducerea unor astfel de restricții ar putea afecta stabilitatea relațiilor comerciale dintre China și UE. Autoritățile chineze au transmis și că presiunile asupra Beijingului în timp ce continuă discuțiile comerciale ar putea afecta încrederea reciprocă și procesul de negociere.

Ce represalii ar putea lua China

Potrivit presei internaționale, presa de stat chineză Global Times a relatat că Beijingul ar putea utiliza o serie de instrumente de răspuns dacă UE va adopta măsuri împotriva companiilor chineze.

Printre variantele menționate se află anchete privind discriminarea companiilor chineze, investigații referitoare la securitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare și examinarea impactului subvențiilor acordate companiilor străine. Amenințarea vine într-un moment în care relațiile comerciale dintre China și UE sunt deja marcate de dispute privind accesul pe piețe, subvențiile și concurența.

Reuters citează și o analiză a lui Noah Barkin, consilier principal al Rhodium Group pentru relațiile Europa-China. Acesta susține că Germania și Franța ar finaliza un document comun prin care să ceară Comisiei Europene accelerarea dezvoltării unui instrument inspirat de Section 301. Documentul european nu a fost însă prezentat public în materialul citat, iar articolul nu indică faptul că UE ar fi adoptat deja o asemenea măsură.