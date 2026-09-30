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Descoperire spectaculoasă în Creta: craniul unui rinocer cu două coarne, vechi de 8 milioane de ani

Un craniu fosilizat de rinocer, vechi de aproximativ 8-8,5 milioane de ani, a fost descoperit în Geoparcul Global UNESCO din Sitia, în estul Cretei. Fosila aparține unei specii care a trăit în Eurasia de Vest în Miocenul târziu.
Descoperire spectaculoasă în Creta: craniul unui rinocer cu două coarne, vechi de 8 milioane de ani
ANA-MPA
Luiza Moldovan
30 sept. 2026, 08:23, Știri externe
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Un craniu fosilizat de rinocer, vechi de aproximativ 8-8,5 milioane de ani, a fost descoperit în Geoparcul Global UNESCO din Sitia, în estul Cretei.

Fosila aparține unei specii care a trăit în Eurasia de Vest în urmă cu milioane de ani și ar putea oferi cercetătorilor noi informații despre clima și ecosistemele de atunci.

Descoperirea a avut loc după luni de cercetări pe teren, realizate de o echipă de paleontologi și cercetători.

Cum au apărut primele urme ale fosilei rinocerului cu două coarne

Din grup au făcut parte profesorul George Iliopoulos, cercetătorii Penelope Papadopoulou, Irena Pappa, Dimitra Valavani, Benoit Ficart și Thomas Beard.

Primele urme ale fosilei au apărut în formațiunile stâncoase din zonă.

Cercetătorii au protejat materialul fragil cu substanțe speciale de consolidare, apoi au transportat fosila la Laboratorul de Paleontologie și Stratigrafie pentru curățare și conservare.

Analizele preliminare arată că este vorba despre o parte din craniul unui rinocer de dimensiuni mari, cu două coarne.

Trei molari – foarte bine conservați după 8 milioane de ani

Fosila a fost atribuită speciei Dihoplus pikermiensis, asociată cu așa-numita „faună pikermiană”, care a ocupat teritorii întinse din Eurasia de Vest în Miocenul târziu.

Deși o parte importantă a craniului s-a pierdut din cauza eroziunii și a proceselor naturale, cercetătorii au găsit elemente bine conservate.

Printre acestea se numără trei molari din partea stângă a maxilarului superior.

Dinții îi pot ajuta pe specialiști să afle mai multe despre alimentația și vârsta animalului.

Vârsta estimată a fosilei, între 8 și 8,5 milioane de ani, o plasează în aceeași perioadă geologică în care au trăit și alte animale preistorice descoperite în Creta.

Descoperirea ajută la înțelegerea faunei de acum milioane de ani

Printre acestea se află deinotheriumul de la Agia Fotia, un mamifer uriaș înrudit cu elefanții de astăzi.

Descoperirea de la Sitia le oferă paleontologilor noi indicii despre mediul în care trăiau animalele pe teritoriul Cretei în urmă cu milioane de ani.

În acea perioadă, ecosistemele din regiune aveau legături mai strânse cu cele de pe teritoriile continentale din jurul Mediteranei.

Geoparcul Global UNESCO din Sitia adăpostește numeroase formațiuni geologice și vestigii care documentează istoria naturală a insulei.

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