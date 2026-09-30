Jaf de proporții în insula Fiji: Au furat cocaină din depozitul de probe al Poliției și au înlocuit-o cu făină

Poliția din Fiji a confiscat 39 de pachete de cocaină în cadrul unei descinderi din 2019, fiecare cântărind aproximativ un kilogram și fiind învelit în plastic, potrivit AFP, citată de France24.

Șapte dintre aceste pachete au dispărut la începutul acestui an, potrivit declarațiilor comisarului de Poliție Rusiate Tudravu.

Cocaina se afla într-un seif de probe al Curții Supreme din capitala insulei, Suva. Cantitatea de droguri de mare risc rămasă în seif a fost suspusă unor analize criminalistice.

Hoții au furat toate pachetele

Potrivit verificărilor, drogurile păstrate în seif au fost furate chiar sub nasul poliției și înlocuite cu pachete de făină. Este vorba despre o cantitate de 39 de kilograme de cocaină, ar putea valora chiar 15 milioane de dolari, potrivit Daily Mail.

„Pe baza descoperirii celor șapte blocuri dispărute și a falsificării probelor, s-a decis testarea pachetelor rămase – care au dat rezultate negative la orice urmă de droguri ilicite”, a declarat Tudravu reporterilor miercuri.

Testele anterioare efectuate după confiscarea blocurilor în 2019 au confirmat că acestea conțineau cocaină la momentul respectiv, a declarat comisarul de poliție.