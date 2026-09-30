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Jaf de proporții în insula Fiji: Au furat cocaină din depozitul de probe al Poliției și au înlocuit-o cu făină

Miercuri, anchetatorii analizau pistele în urma unui jaf de proporții din insula Fiji, căutând zeci de colete cu cocaină sustrase dintr-un depozit de probe. Cantitatea sustrasă a fost înlocuită cu pachete cu făină de copt.
Jaf de proporții în insula Fiji: Au furat cocaină din depozitul de probe al Poliției și au înlocuit-o cu făină
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Sursă foto: Facebook / Fiji Police Force
Daiana Rob
30 sept. 2026, 08:20, Știri externe
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Poliția din Fiji a confiscat 39 de pachete de cocaină în cadrul unei descinderi din 2019, fiecare cântărind aproximativ un kilogram și fiind învelit în plastic, potrivit AFP, citată de France24.

Șapte dintre aceste pachete au dispărut la începutul acestui an, potrivit declarațiilor comisarului de Poliție Rusiate Tudravu.

Cocaina se afla într-un seif de probe al Curții Supreme din capitala insulei, Suva. Cantitatea de droguri de mare risc rămasă în seif a fost suspusă unor analize criminalistice.

Hoții au furat toate pachetele

Potrivit verificărilor, drogurile păstrate în seif au fost furate chiar sub nasul poliției și înlocuite cu pachete de făină. Este vorba despre o cantitate de 39 de kilograme de cocaină, ar putea valora chiar 15 milioane de dolari, potrivit Daily Mail.

„Pe baza descoperirii celor șapte blocuri dispărute și a falsificării probelor, s-a decis testarea pachetelor rămase – care au dat rezultate negative la orice urmă de droguri ilicite”, a declarat Tudravu reporterilor miercuri.

Testele anterioare efectuate după confiscarea blocurilor în 2019 au confirmat că acestea conțineau cocaină la momentul respectiv, a declarat comisarul de poliție.

„Poliția din Fiji ia în serios preocupările exprimate de guvern. Și vă asigur că abordăm această anchetă cu maximă urgență”, a adăugat Tudravu.

„Autostradă”, din America Latină în Australia

Cunoscută mai ales pentru plajele sale uimitoare, care atrag turiști în număr mare, această țară din Pacificul de Sud a devenit un punct de tranzit neașteptat pentru cartelurile care transportă droguri din America Latină către Australia.

Insulele din Pacific, precum Fiji și Tonga, se află la intersecția rutelor de trafic maritim folosite pentru transportul cocainei din America Latină.

Așa-numita „autostradă a drogurilor din Pacific” a fost inundată în ultimii ani de metamfetamină sintetică.

Această marfă ilicită ajunge din ce în ce mai mult în mâinile localnicilor, alimentând dependența de droguri în comunități unde infracțiunile grave erau rare.

Consumul intravenos de metamfetamină a contribuit la creșterea alarmantă a ratei de infectare cu HIV în Fiji, situație care a fost recent declarată urgență națională.

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