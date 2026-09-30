Momentul în care o dronă care a survolat un oraș a explodat după ce s-a prăbușit în Republica Moldova

O dronă a survolat miercuri dimineața spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Ministerul Apărării de la Chișinău.