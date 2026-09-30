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Momentul în care o dronă care a survolat un oraș a explodat după ce s-a prăbușit în Republica Moldova

O dronă a survolat miercuri dimineața spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat, informează Ministerul Apărării de la Chișinău.
Momentul în care o dronă care a survolat un oraș a explodat după ce s-a prăbușit în Republica Moldova
Cosmin Pirv
30 sept. 2026, 08:09, Știri externe
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Potrivit instituției, incidentul care a implicat o dronă a avut loc în jurul orei 5.43, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Sistemul național integrat de monitorizare a detectat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronă. Aparatul a căzut ulterior în extravilanul satului Hîrbovăț și a explodat.

Poliția Republicii Moldova anunță că, în jurul orei 5.40, a fost sesizată despre faptul că, „la mică distanță deasupra municipiului Bender, a fost observată o dronă”.

Aparatul a căzut ulterior în extravilanul satului Hîrbovăț și a explodat.

Nu au fost raportate victime.

Echipe ale Poliției și Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru cercetarea incidentului.

Ministerul Apărării precizează că Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Autoritățile le cer cetățenilor ca, în cazul în care găsesc obiecte neidentificate sau fragmente, să nu le atingă și să nu le miște, ci să apeleze numărul de urgență 112.

Și în România a fost miercuri dimineața o alertă, care a vizat o dronă în apropierea graniței cu Ucraina.

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