Fragmente ale unei posibile drone, găsite în Insula Mare a Brăilei. MApN: Drona avea încărcătură explozivă

UPDATE. Drona avea încărcătură explozivă

Misiunea de cercetare desfășurată în zona localității Gropeni, județul Brăila, s-a încheiat, militarii identificând un crater și fragmente de dronă, a transmis MApN. Din evaluările tehnice realizate la fața locului a rezultat că drona avea o încărcătură explozivă, care s-a detonat automat în momentul impactului cu solul.

Incendiul produs în urma incidentului a afectat o suprafață limitată de teren agricol.

Fragmentele de dronă au fost ridicate de echipa specializată a Serviciului Român de Informații pentru evaluări suplimentare.

De asemenea, elicopterul IAR-330 SOCAT care a executat cercetarea aeriană în zonă a aterizat la bază.

Știrea inițială

Incidentul cu fragmente ale unei posibile drone a fost semnalat autorităților printr-un apel la 112. Persoana care a sunat a anunțat că un obiect a căzut pe terenul agricol, după care s-a produs un incendiu.

Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul. Fragmentele urmează să fie cercetate pentru stabilirea naturii și provenienței acestora.

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa, de asemenea, la locul incidentului pentru cercetarea zonei.

MApN precizează că, în cursul nopții de luni spre marți, sistemele radar ale ministerului „nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național”.

Ministerul Apărării anunță că situația este în dinamică și că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Incidentele cu drone s-au intensificat pe fondul războiului din Ucraina. În noaptea de luni spre marți, o țintă aeriană a fost detectată la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației.