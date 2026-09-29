Două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, misiune pentru stingerea incendiului de pădure din zona Băile Olănești

Două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru stingerea incendiilor, au acționat astăzi, 29 septembrie 2026, pentru stingerea incendiului de pădure declanșat în zona Băile Olănești, județul Vâlcea, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

Aeronavele au decolat din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, în jurul orei 17:00.

Misiunea aeriană s-a desfășurat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Confom MApN, în configurație pentru stingerea incendiilor, aeronavele C-27J Spartan pot transporta 6.000 de litri de apă (șase containere) la fiecare trecere.

Aeronave de acest tip ale Forțelor Aeriene Române au acționat, din 2017 și până în prezent, pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră, în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara, Buzău și Bacău.

De asemenea, în anii precedenți, au executat misiuni similare in Franța, Republica Slovenia, Grecia și Macedonia de Nord.